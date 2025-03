DJ Auftragsbestand deutscher Industrie stagniert im Januar

DOW JONES--Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland hat im Januar stagniert, während die Auftragsreichweite leicht zunahm. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, blieben die Auftragsbestände auf dem Niveau des Vormonats und lagen auch genau auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Während die Rückgänge des Auftragsbestands im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt minus 0,7 Prozent zum Vormonat) und im Maschinenbau (minus 0,8 Prozent) das Gesamtergebnis negativ beeinflussten, wirkten sich die Zuwächse in der Automobilindustrie (plus 1,0 Prozent) und im Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (plus 1,4 Prozent) positiv aus.

Die Reichweite des Auftragsbestands nahm im auf 7,6 (Dezember: 7,5) Monate zu. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf 10,3 (10,1) Monate und bei den Herstellern von Vorleistungsgütern auf 4,3 (4,2) Monate. Bei den Herstellern von Konsumgütern blieb die Reichweite unverändert bei 3,6 Monaten.

