Die Alphabet-Aktie verzeichnete diese Woche erhebliche Kursverluste und schloss mit einem Minus von 5,07% bei 159,00 Dollar, nachdem bekannt wurde, dass der Technologiekonzern die bislang größte Übernahme seiner Geschichte plant. Google, die Haupttochter von Alphabet, hat die Akquisition des israelischen Cybersecurity-Unternehmens Wiz für 32 Milliarden Dollar in bar angekündigt - eine deutliche Aufstockung gegenüber dem ursprünglichen Angebot von 23 Milliarden Dollar aus dem vergangenen Jahr. Diese Transaktion, die voraussichtlich 2026 abgeschlossen wird, übertrifft bei weitem frühere bedeutende Übernahmen wie Motorola Mobility (12,5 Milliarden Dollar) und Mandiant (5,4 Milliarden Dollar). Trotz des aktuellen Kursrückgangs, der die Aktie auf ein Niveau etwa 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 207,05 Dollar aus dem Februar 2025 brachte, bleibt die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten mit 214,14 Dollar optimistisch.

Politischer Wandel beschleunigte Übernahmeprozess

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alphabet ?

Bemerkenswert an der Transaktion ist nicht nur ihr Volumen, sondern auch das ungewöhnlich hohe Ausfallhonorar von mehr als 3,2 Milliarden Dollar - über 10% des Gesamtwerts -, das Google an Wiz zahlen müsste, falls der Deal scheitert. Dieser Schritt reflektiert die wachsenden regulatorischen Bedenken bei großen Technologieübernahmen. Interessanterweise gewann die Übernahme nach der Amtseinführung von Präsident Trump am 20. Januar deutlich an Dynamik. Die Führungskräfte beider Unternehmen zeigten sich zuversichtlicher hinsichtlich einer reibungsloseren kartellrechtlichen Prüfung unter der neuen Administration, nachdem frühere Verhandlungen im vergangenen Jahr noch gescheitert waren. Mit dieser strategischen Übernahme zielt Google darauf ab, seine Cloud-Sicherheitsfähigkeiten zu verbessern, die Nutzung von Multi-Cloud-Plattformen zu optimieren und automatisierte Sicherheitslösungen zu entwickeln. Die Finanzmarktexperten werden die bevorstehenden Quartalsergebnisse am 29. April mit besonderem Interesse verfolgen, da diese möglicherweise neuen Schwung für die Aktie bringen könnten.

Anzeige

Alphabet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alphabet-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Alphabet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alphabet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alphabet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...