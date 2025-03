Der Thales 2025 Digital Trust Index zeigt, dass das Vertrauen der Verbraucher in den meisten Branchen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist.

Die Angst vor einer Datenschutzverletzung wird zu einem wichtigen Faktor bei der Entscheidung der Verbraucher, sich von Marken abzuwenden. 82 Prozent (79% in Deutschland) taten dies im vergangenen Jahr.

Banken führen den Vertrauensindex das zweite Jahr in Folge an, aber das Vertrauen der Gen-Z-Kunden sinkt auf nur 32 Prozent (30% in Deutschland).

33 Prozent der Verbraucher äußerten ihre Enttäuschung über E-Commerce, die direkt auf die Manipulation des Kaufprozesses durch bösartige Bots zurückzuführen ist.

Thales veröffentlicht die Ergebnisse seines 2025 Digital Trust Index Consumer Edition, der einen allgemeinen Rückgang des Vertrauens in digitale Dienste im Vergleich zum Vorjahr zeigen. an. Über 13 verschiedenen Sektoren hinweg blieb nur das Vertrauen in Versicherungen, Banken und Behörden entweder unverändert oder stieg sehr geringfügig an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318875112/de/

©Thales

Auf die Frage, welchem Sektor sie ihre persönlichen Daten anvertrauen, erreichte kein einziger Sektor mehr als 50 Prozent Zustimmung. Thales befragte über 14.000 Verbraucher in 14 Ländern zu ihrer Beziehung zu Online-Marken und -Diensten, zu ihren Erwartungen an den Datenschutz und dazu, wie Marken ihr Vertrauen gewinnen können.

Dieser Vertrauensschwund ist darauf zurückzuführen, dass 19 Prozent (11% in Deutschland) im letzten Jahr erfahren haben, dass ihre persönlichen Daten kompromittiert worden sind. Folglich haben 82 Prozent (79% in Deutschland) in den letzten zwölf Monaten eine Marke verlassen, weil sie Bedenken über die Verwendung ihrer persönlichen Daten hatten.

Das Global Trust Index Ranking

Der Bankensektor ist das zweite Jahr in Folge der vertrauenswürdigste Sektor. Die Untersuchung ergab jedoch eine deutliche demografische Verschiebung, die bei den über 55-jährigen mit 51 Prozent (in Deutschland ebenfalls) ihren Höhepunkt erreichte und bei den Verbrauchern der Generation Z (15-29-Jährige) auf nur 32 Prozent (30% in Deutschland) zurückging.

Organisationen der öffentlichen Verwaltung sind der einzige Sektor, in dem das Vertrauen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat: 42 Prozent der Verbraucher weltweit (35% in Deutschland) stufen sie im Hinblick auf ihre persönlichen Daten als vertrauenswürdigen Sektor ein, im Vergleich zu 37 Prozent im Vorjahr.

Am schlechtesten schnitten die Nachrichtenmedien ab, die nur von drei Prozent der Bürgerinnen und Bürger als vertrauenswürdigste Branche eingestuft wurden. In Deutschland sind es die Unterhaltungsmedien, die mit drei Prozent die niedrigsten Werte erreichen. Die soziale Medien (4% in Deutschland), Logistikunternehmen (6% in Deutschland) und Automobilkonzerne (4% in Deutschland) rangieren mit jeweils vier Prozent weltweit nur geringfügig höher.

Sebastien Cano, Senior Vice President, Cybersecurity Products bei Thales kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Das weltweite Vertrauen in digitale Dienste nimmt ab oder stagniert bestenfalls, selbst in stark regulierten Branchen. Ein Bereich, der jedoch nicht stagniert, ist die Bedrohungslandschaft. Die Verbraucher sind sich mehr denn je der Online-Bedrohungen und der Folgen bewusst, die entstehen, wenn ihre Daten in die falschen Hände geraten. Mit der Entwicklung der Cyber-Bedrohungen wächst auch die Skepsis der Verbraucher, und die Marken müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen ständig anpassen, um einen Vorsprung zu behalten und das Vertrauen wiederherzustellen."

Zu viel Last auf den Verbrauchern

Mehr als vier von fünf Verbrauchern (86%, ebenso in Deutschland) erwarten ein gewisses Maß an Datenschutzrechten von den Unternehmen, mit denen sie online interagieren. Doch inmitten wachsender Besorgnis über den Datenschutz, 63 Prozent (58% in Deutschland) sind der Meinung, dass der Verbraucher in Sachen Datenschutz zu sehr in die Pflicht genommen wird. Mehr al sein Drittel (37%, 36% in Deutschland) gaben an, dass sie ihre persönlichen Daten nur deshalb an ein Unternehmen weitergegeben haben, weil dies die einzige Möglichkeit war, Zugang zu einem Produkt oder einer Dienstleistung zu erhalten. Lediglich 34 Prozent (31% in Deutschland) gaben an, dass sie darauf vertrauen, dass die Unternehmen diese Daten vernünftig nutzen.

Diese Frustration zeigt sich auch, wenn es um das Kundenerlebnis geht. Ob es nun darum geht, aus einer Online-Warteschlange herausgeworfen zu werden, mit Preisschwankungen konfrontiert zu werden oder Ausfallzeiten auf einer Website zu erleben. Jeder dritte Verbraucher (33%, 30% in Deutschland) äußerte seinen Frust über den elektronischen Handel, wenn Bad Bots den Kaufprozess des Kunden manipulieren.

Trotz dieser wachsenden Skepsis haben die Kunden ihre Erwartungen klar formuliert. 64 Prozent (69% in Deutschland) der Verbraucher gaben an, dass ihr Vertrauen in eine Marke oder einen Dienst deutlich steigen würde, wenn diese neue oder fortschrittliche Technologien wie passwortlose Authentifizierung, Biometrie, Multifaktor-Authentifizierung und verantwortungsvolle Nutzung von KI einführen und umsetzen würden.

"Die Ergebnisse des Thales Digital Trust Index sollten für Unternehmen, die ihre Geschäfte online betreiben, alarmierend sein. Der weltweite Rückgang des Vertrauens in digitale Services ist nicht nur quantifizierbar, sondern auch vermeidbar. Der richtige Einsatz moderner Lösungen für Customer Identity Access Management (CIAM), Fraud Reduction Intelligence Platforms (FRIP), GenAI und Datenschutz hat Auswirkungen auf die Optimierung der Customer Journey. Alle zusammen werden zu besseren Ergebnissen hinsichtlich des Kundenvertrauens und des Umsatzes führen", sagt John Tolbert, Director of Cybersecurity Research bei KuppingerCole Analysts.

Über die Umfrage

Die Umfrage wurde von Censuswide in Zusammenarbeit mit "The Red Consultancy" im Auftrag von Thales durchgeführt. Befragt wurden 14.009 Verbraucher in Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Mexiko, Japan, den Niederlanden, Singapur, Schweden, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Großbritannien und den USA. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society und befolgt den Verhaltenskodex der MRS, der auf den ESOMAR-Grundsätzen basiert.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die eine Reihe von großen Herausforderungen adressiert: Souveränität, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert fast 4 Milliarden Euro pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales hat fast 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Mrd. Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Cybersecurity Products

Cybersecurity Solutions

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318875112/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com