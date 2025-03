NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten nur wenige Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Neil Green am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2025 sei von einigen positiven Aspekten geprägt./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 06:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 06:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1