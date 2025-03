Die Deutz Aktie ist in dieser Woche in den Fokus spekulativer Anleger gerückt. Wie bereits zuvor bei Titeln wie Steyr Motors greift das "Zockerfieber" nun auch auf den Kölner Motorenbauer über. Am Dienstag erreichte die Aktie mit 7,105 Euro ein neues Drei-Jahres-Hoch und schloss auf Xetra mit einem satten Tagesplus von 21 Prozent bei 7,055 ...

