Das Biopharma-Unternehmen veräußert seine UDENYCA-Sparte für bis zu 558 Millionen Dollar und konzentriert sich künftig auf sein Onkologie-Portfolio.

Coherus BioSciences hat kürzlich bedeutende strategische und finanzielle Veränderungen durchlaufen. Das auf Immun-Onkologie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen positioniert sich neu, um seinen Schwerpunkt auf das Immun-Onkologie-Portfolio zu legen, insbesondere auf den PD-1-Inhibitor LOQTORZI.

In seinem jüngsten Finanzbericht vermeldete Coherus BioSciences einen Anstieg des Jahresumsatzes um 4% auf 267 Millionen Dollar. Dieses Wachstum wird einem Zuwachs von 62% beim Nettoumsatz von UDENYCA zugeschrieben, obwohl das Unternehmen beschlossen hat, seine UDENYCA-Sparte für bis zu 558 Millionen Dollar an Intas Pharmaceuticals zu veräußern. Diese Veräußerung ermöglicht es Coherus, sich auf seine Immun-Onkologie-Programme zu konzentrieren, darunter LOQTORZI, Casdozokitug und CHS-114.

Zum 19. März 2025 wird die Coherus BioSciences-Aktie (CHRS) bei 0,8875 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von etwa 2,65% gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Die Tagesspanne verzeichnete ein Hoch von 0,927 Dollar und ein Tief von 0,85 Dollar.

Analysten-Einschätzungen und finanzielle Herausforderungen

Analysten haben Coherus BioSciences eine Konsensempfehlung von 1,86 von 5 gegeben, was einer "Halten"-Empfehlung entspricht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,40 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 4,98, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 237,89 Millionen Dollar, was die anhaltenden finanziellen Herausforderungen unterstreicht.

Nach der Veräußerung konzentriert Coherus BioSciences seine Ressourcen auf seine Immun-Onkologie-Pipeline. LOQTORZI, das für die Behandlung von Nasopharynxkarzinomen zugelassen ist, bleibt ein zentraler Schwerpunkt, wobei Bemühungen unternommen werden, die Indikationen zu erweitern. Das Unternehmen treibt auch klinische Studien für Casdozokitug und CHS-114 voran, mit dem Ziel, sein therapeutisches Angebot im Bereich der Onkologie zu erweitern.

Strategische Ausrichtung auf Zukunftswachstum

Die jüngsten strategischen Entscheidungen und finanziellen Ergebnisse von Coherus BioSciences unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Position auf dem Immun-Onkologie-Markt zu stärken. Die strategische Veräußerung von UDENYCA ermöglicht eine Konzentration auf das Kerngeschäft und schafft finanziellen Spielraum für die Weiterentwicklung der vielversprechenden Pipeline.

Die Fokussierung auf LOQTORZI könnte sich als entscheidender Wachstumstreiber erweisen, besonders wenn die angestrebte Indikationserweiterung erfolgreich verläuft. Obwohl die Aktie derzeit mit Marktherausforderungen konfrontiert ist, könnte der fokussierte Ansatz des Unternehmens auf seine Kerntherapien Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten. Die niedrigen Kennzahlen bei der Bewertung deuten darauf hin, dass die Märkte die Neuausrichtung des Unternehmens möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist haben.

