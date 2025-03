© Foto: Jens Krick - Flashpic

Nach Steyr Motors schießt am Dienstagabend auch die Aktie des Motorenherstellers Deutz in die Höhe. Grund sind Gerüchte, dass Deutz ins Rüstungsgeschäft einsteigen könnte. Doch schon am Mittwoch geht es wieder abwärts.Die Aktie des Motorenherstellers Deutz erlebt am Dienstag einen Höhenflug. Nach der Verabschiedung des milliardenschweren Schuldenpakets durch den Bundestag verzeichnete das Papier massive Kursgewinne und ging mit einem Plus von 21,2 Prozent aus dem Handel. Doch schon am Mittwochmorgen geht es wieder abwärts. Bei Tradgate notiert die Aktie im frühen Handel am Mittwoch knapp neun Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 7,65 Euro (Stand: 08:52 Uhr). Marktteilnehmer …