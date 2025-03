Wellington (ots) -Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von "A MINECRAFT MOVIE", der vor Ort gedreht wurde, hat Neuseeland in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Pictures und Mojang Studios ein weltweit einzigartiges Destination-DLC für Minecraft erstellt. Neuseeland ist die erste Destination, die man im Spiel erleben kann. Das "Aotearoa New Zealand" DLC verewigt Neuseeland als ikonische und einzigartige spielbare Welt und ist kostenlos für Minecraft-Spieler auf der ganzen Welt verfügbar. Spieler können in die faszinierende Welt des "Aotearoa New Zealand" Minecraft DLC eintauchen und die vielfältigen Regionen Neuseelands auf eine völlig neue Art und Weise erleben.Sechs berühmte Orte stehen im Mittelpunkt des Spieldesigns: Waitomo Caves (Waikato), Rotorua (Bay of Plenty), Kapiti Island (Wellington), Abel Tasman (Nelson/Tasman), Tekapo (Mackenzie) und Doubtful Sound (Fiordland). Spieler erkunden eine Vielzahl von realen Aktivitäten in der Minecraft-Welt und entdecken dabei die reiche Kultur, die eindrucksvollen Landschaften und die gastfreundlichen Menschen des Landes durch eine aufregende virtuelle Reise. Sie schlüpfen in die Rolle von Filmemachern und meistern Herausforderungen an verschiedenen Orten, die in einer 30-sekündigen Zwischensequenz gipfeln. Die Maori-Kultur, Bräuche und taonga sind in die Erzählung eingebettet. NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) wie kaumatua (angesehener Stammesältester einer Maori-Gemeinschaft) vertiefen das Spielerlebnis.Aotearoa New Zealand stellt die sechs ikonischen Orte, die in Minecraft zum Leben erweckt werden, vor. Obwohl diese Orte im Spiel bereits beeindruckend dargestellt sind, bleibt das echte Erlebnis vor Ort unvergleichlich und unvergesslich.Waikato: Waitomo CavesEin unterirdisches AbenteuerDie Waitomo-Region und ihre berühmten Höhlen sind im Spiel gut nachgebildet. Spieler nehmen an einem 2D-Parkour-Lauf durch die Höhlen teil und machen Bilder von Stalaktiten, Stalagmiten und Glühwürmchen. Das Abenteuer endet mit einem Tubing-Erlebnis durch eine dunkle Höhle unter dem Licht der Glühwürmchen.Die Waitomo Caves (https://www.waitomo.com/) in Waikato sind berühmt für ihre beeindruckenden Stalaktiten- und Stalagmitenformationen sowie die faszinierenden Glühwürmchen, die die Höhlen in magisches Licht tauchen. Vor dreißig Millionen Jahren lag die gesamte Region unter dem Meer. Heute ist sie ein bedeutendes Zeugnis der natürlichen Geschichte Neuseelands. Besucher können durch die Höhlen wandern, die Kathedrale - die höchste Kammer der Waitomo Glowworm Caves - bestaunen und eine Bootsfahrt durch die Glühwürmchengrotte unternehmen. Ein Highlight ist das Tubing-Erlebnis durch eine dunkle Höhle mit leuchtenden Glühwürmchen. Die Waitomo-Höhlen umfassen drei Hauptattraktionen: die Glühwürmchenhöhlen, die Ruakuri-Höhle und die Aranui-Höhle, die jeweils einzigartige Erlebnisse bieten.Rotorua: Te PuiaGeothermische Wunder und Maori-KulturTe Puia bietet im "Aotearoa New Zealand" DLC ein immersives Erlebnis geothermischer Wunder und kulturellen Erbes. Spieler laufen auf Wanderwegen, um Geysire, Dampf, bunte Teiche und Schlammpools zu sehen und zu fotografieren.Rotorua ist bekannt für seine reiche Maori-Kultur, geothermischen Landschaften, erstklassigen Spa- und Wellness-Erlebnisse sowie üppigen Wälder und funkelnden Seen. Innerhalb des Pazifischen Feuerrings gelegen, ist Rotorua ein geothermisches Wunderland mit blubbernden Schlammpools, Dampfwolken, Geysiren und natürlichen heißen Quellen.Te Puia erstreckt sich über 70 Hektar im Te Whakarewarewa Geothermal Valley und beherbergt den Pohutu-Geysir, Schlammpools, heiße Quellen und Silica-Formationen. Besucher können das Te Whakarewarewa Thermal Valley tagsüber und abends erkunden und das New Zealand Maori Arts and Crafts Institute (NZMACI) besuchen, das Schulen für Holzschnitzerei, Stein- und Knochenschnitzerei sowie Weberei beherbergt.Wellington: Kapiti IslandEin Paradies für VogelbeobachterIn Minecraft können Spieler auf Kapiti Island nach einheimischen Vogelarten suchen. Der Spielmodus ist als Schatzsuche konzipiert, bei der Flora und Fauna, insbesondere diverse Vogelarten, in verschiedenen Lebensräumen entdeckt werden können.Kapiti Island, ein Naturreservat nahe Wellington, ist dem Schutz einheimischer Pflanzen und Vögel gewidmet, wobei der menschliche Einfluss auf ein Minimum beschränkt ist. Diese raubtierfreie Umgebung ermöglicht es einer vielfältigen Vogelwelt zu gedeihen. Besucher können kaka, tieke, hihi, kokako, takahe, weka und viele andere Vogelarten in ihren natürlichen Lebensräumen beobachten. Die Insel hat eine reiche Maori- und Kolonialgeschichte, da Menschen seit mehr als 800 Jahren auf der Insel leben. Ihre Geschichte lebt heute durch Geschichten und Legenden ihrer Vorfahren sowie durch historische Stätten und Artefakte weiter.Kapiti Island Nature Tours (https://www.kapitiisland.com/) bietet geführte Touren an, bei denen die Geschichte, die Tierwelt und die Landschaften der Insel erkundet werden können. Highlights umfassen ein von der whanau veranstaltetes Mittagessen, historische Stätten und die Möglichkeit, Vogelrufe zu identifizieren. Für ein intensiveres Erlebnis gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten mit echter Maori-Gastfreundschaft. Dies umfasst eine geführte Nachtwanderung, um Kiwis zu entdecken, und bietet die Wahl zwischen gemütlichen Hütten und luxuriösen Glamping-Zelten.Nelson/Tasman: Abel TasmanKüstenparadies und Waka-AbenteuerSpieler können an einer "Navigations- und Fotografie"-Aktivität teilnehmen. Bei der steuern sie ein waka tuarua (Doppelrumpf Kanu). Beginnend in Torrent Bay navigieren sie durch Meeresumgebungen wie Robbenkolonien, Orca-Schulen, Pinguin-Spots und Walbeobachtungen. Jede Interaktion mit Meerestieren folgt Regeln, um sicherzustellen, dass die Spieler nicht zu nahekommen, während die Spieler Fotos machen können. Das Abenteuer endet mit einer Zwischensequenz, in der sie zu den Waikoropupu-Quellen paddeln und koauau taonga puoro (Maori-Musik) hören.Der Abel Tasman Nationalpark (https://www.newzealand.com/nz/feature/national-parks-abel-tasman/) ist Neuseelands kleinster Nationalpark, aber perfekt für Entspannung und Abenteuer geeignet. Dieses leicht zugängliche Küstenparadies bietet eine Vielzahl von Erkundungsmöglichkeiten zu Land, zu Wasser oder in der Luft. Einladende Sandstrände, kristallklare Bäche und beeindruckende Granit- und Marmorformationen prägen die Landschaft. Besucher können den weltberühmten Abel Tasman Coastal Track (https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/nelson-tasman/places/abel-tasman-national-park/things-to-do/tracks/abel-tasman-coast-track/) erkunden. Der Great Walk erstreckt sich über 60 km und führt durch subtropischen Regenwald und verlassene Strände. In der Te Puketea Bay führt ein Wanderweg den Pitt Head hinauf zu einer alten Maori-Pa-Stätte. Terrassen und Vorratsgruben sind noch sichtbar: durch die weite Aussicht diente dieser Ort als Verteidigungsstätte. Reisende können mit etwas Glück einheimische Wildtiere wie Tui, Glockenvögel, Kormorane, Tölpel, kleine blaue Pinguine und Pelzrobben sichten. Einheimische empfehlen für einen Besuch des Parks besonders die Nebensaison: In dieser Zeit bieten kühle Morgen, ruhige Gewässer und ruhige Strände die perfekte Kulisse.Waka Abel Tasman (https://wakaabeltasman.nz/), ein whanau-Unternehmen, bietet einzigartige waka-Touren an, bei denen Reisende die Küste entlang paddeln und die Geschichte und Traditionen der Maori erleben. Die Touren kombinieren idyllische Umgebung, Bewegung, Geschichte und Maori-Tradition entlang der Küste des Abel Tasman.Mackenzie: TekapoSternenbeobachtung und alpine AbenteuerIm "Aotearoa New Zealand" DLC können Spieler in Tekapo an einer "find em"-Aktivität teilnehmen, bei der sie atemberaubende Landschaften erkunden und die Wunder des Nachthimmels entdecken. Sie fahren mit einem 4WD auf Bergpfaden und nutzen Teleskope, um Konstellationen oder interessante Punkte am Nachthimmel zu finden. Außerdem können sie das Dark Sky Project-Gebäude besuchen, um mehr über den Nachthimmel zu erfahren.Lake Tekapo ist bekannt für die Church of the Good Shepherd am Seeufer und bietet Aktivitäten wie Reittouren, Paddleboarding, heiße Quellen, Rundflüge und Sternenbeobachtungstouren. Das Dark Sky Project (https://www.darkskyproject.co.nz/) bietet Sternenbeobachtungs- und Observatoriumserlebnisse im Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve an. Besucher können den Nachthimmel bei einer Abendtour im Mt John Observatory erkunden oder tagsüber das weltweit erste Indoor-Multimedia-Astronomie-Erlebnis genießen.Tekapo Adventures (https://www.tekapoadventures.com/) bietet malerische 4WD-Touren an, die Besuchern die Möglichkeit bieten, die Naturlandschaften der Mackenzie-Region zu erleben. Gäste können private und abgelegene Hochland-Wildnis erkunden, die sie sonst nicht erleben könnten.Fiordland: Patea Doubtful SoundFjordabenteuer und unberührte WildnisIm Spiel erleben Nutzer Patea Doubtful Sound (https://www.fiordland.org.nz/visit/doubtful-sound/), indem sie ein Boot aus der Vogelperspektive durch die majestätischen Sounds steuern. Sie navigieren durch das Netzwerk der Fjorde und halten an verschiedenen Punkten, um Ausblicke und die Naturlandschaft zu genießen. Dabei können sie Delfine und Robben beobachten.Patea Doubtful Sound ist einer der tiefsten Fjorde Neuseelands und erstreckt sich über 40 km bis zur Tasmansee. Patea Doubtful Sound verzweigt sich in drei Arme, die steile Klippen, Wasserfälle und ruhige Übernachtungsplätze bieten. Da es keine Straße zum Fjord gibt, ist das Erlebnis, zum Patea Doubtful Sound zu gelangen, ein Abenteuer für sich. Der Fjord bietet Schutz für Große Tümmler und Fiordland-Haubenpinguin. 