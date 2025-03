© Foto: Sina Schuldt/dpa

Volkswagen hat sich von einem Aktienpaket seiner Nutzfahrzeug-Tochter Traton getrennt, um die Liquidität zu erhöhen und hat damit 360 Millionen Euro erlöst.Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens elf Millionen Traton-Aktien an institutionelle Investoren verkauft. Der Platzierungspreis lag bei 32,75 Euro pro Aktie, was einem Abschlag von acht Prozent auf den Xetra-Schlusskurs des Vortags entspricht. Insgesamt erlöste Volkswagen mit der Transaktion 360 Millionen Euro. Es ist das erste Mal seit dem Börsengang von Traton vor fünfeinhalb Jahren, dass Volkswagen seinen Anteil an dem Münchener Lkw- und Nutzfahrzeugkonzern weiter …