Brühl (ots) -Der Austausch von Türen und Fenstern ist meist mit einem großen Aufwand verbunden - und viele Hausbesitzer fragen sich, ob es nicht auch einfacher geht. Um die Modernisierung schnell und entspannt über die Bühne zu bringen, bietet Dima Welz mit der Maximilian & Benedikt GmbH ein Gesamtpaket an, das auf handwerkliche Qualität und individuelle Beratung setzt. Wie der Einbau mit dem Handwerksunternehmen abläuft und was die Kunden dabei besonders begeistert, erfahren Sie hier.Türen und Fenster tragen wesentlich zum Erscheinungsbild eines Hauses bei, und wenn die Eigentümer über einen Austausch nachdenken, stehen häufig ästhetische Gründe im Vordergrund. Zugleich geht es aber auch um eine höhere Energieeffizienz, die dabei hilft, Wärmeverluste zu vermeiden, und um einen zuverlässigen Schutz gegen Einbrecher. Hinzu kommt, dass schalldämmende Fenster und Türen den Straßenlärm minimieren und eine effiziente Dämmung für ein behagliches Raumklima sorgt. Doch ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, die Sache anzugehen? "Es ergibt wenig Sinn, eine einmal getroffene Entscheidung aufzuschieben, da die Preise für hochwertige Türen und Fenster kaum Schwankungen unterliegen und auf absehbare Zeit auch kein Preisverfall zu erwarten ist", sagt Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH. "Worauf es wirklich ankommt, ist die Wahl des richtigen Handwerkers, denn hierbei kann es leicht böse Überraschungen geben. In unserer Branche sind zahlreiche Quereinsteiger tätig, die keine Qualität abliefern. Im schlimmsten Fall muss der Hausbesitzer mit versteckten Kosten rechnen."Ein Unternehmen, das seine Kunden von seiner Leistung überzeugen möchte, setzt auf Festpreise und klare Terminabsprachen", fügt seine Frau Eugenia Welz, Geschäftsführerin der Maximilian & Benedikt GmbH, hinzu. "Entscheidend ist zudem eine intensive Beratungs- und Planungsphase." Mit dem nach ihren Söhnen benannten Familienunternehmen haben sich Dima und Eugenia Welz auf die Modernisierung von Fenstern und Türen spezialisiert. Dabei bieten sie ihren Kunden ein 5-Sterne-Paket an, das sämtliche notwendige Zusatzarbeiten umfasst und einen reibungslosen Ablauf von der ersten Beratung über Planung, Montage und Nacharbeit bis zur Endreinigung gewährleistet. Mit ihren geschulten Mitarbeitern steht die Maximilian & Benedikt GmbH für hohe Qualität und schnelle Umsetzung. Dima Welz verfügt über mehr als 22 Jahre Praxiserfahrung. Er verbindet traditionelle Handwerkskunst mit Innovation und Leidenschaft, um die Modernisierung von Fenstern und Türen möglichst einfach und stressfrei zu gestalten.Alles aus einer Hand: Das 5-Sterne-Paket der Maximilian & Benedikt GmbH"Steht der Austausch von Türen und Fenstern an, schlagen viele Eigenheimbesitzer schon im Vorfeld die Hände über dem Kopf zusammen - sie fürchten um ihre Möbel und Parkettböden, sehen den Bauschutt bereits im Haus liegen und ahnen, dass sie weitere Handwerker suchen müssen, um die Arbeiten abzuschließen", erzählt Dima Welz. "Deshalb haben wir ein 5-Sterne-Paket entwickelt, das unseren Kunden ermöglicht, sich einfach entspannt zurückzulehnen."Das Sanierungspaket beinhaltet nicht nur den Austausch von Türen und Fenstern, sondern auch sämtliche Verputz-, Maurer- und Malerarbeiten, die mit der Modernisierung anfallen. Das bedeutet, dass alles aus einer Hand kommt und sich der Kunde nach Abschluss der Arbeiten nicht um das Schließen offener Ritzen oder Schönheitsreparaturen kümmern muss. Die Handwerker der Maximilian & Benedikt GmbH legen zudem großen Wert auf Sauberkeit und Schutz während der Montage: Vor Beginn der Arbeiten investieren sie mindestens eine Stunde, um die Böden und Möbel des Kunden sorgfältig abzudecken. Zusätzlich werden Staubschutzwände aufgestellt. Nach der Montage werden die eingebauten Produkte gründlich gereinigt, sodass sie vor der Übergabe an den Kunden in einwandfreiem Zustand sind.Vor der Modernisierung erfolgt eine umfassende Beratung, die auf eine maßgeschneiderte Fenster- oder Haustürlösung abzielt. Dabei werden alle energetischen, funktionalen und ästhetischen Aspekte der Planung bis ins Detail besprochen, sodass am Ende alles genau den Vorstellungen des Kunden entspricht. Dima Welz erledigt die Planungsphase nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern fährt auch persönlich zum Kunden, um sich ein genaues Bild der Gegebenheiten zu machen. Nach Abschluss der Planung erhalten die Kunden ein transparentes Angebot zum Komplettpreis. Von der Beratung bis zur Übergabe nach Fertigstellung haben die Kunden einen einzigen Ansprechpartner, der den gesamten Prozess koordiniert - das spart Zeit und Aufwand. Mit ihrer Kombination aus fachlichem Know-how und umfassendem Service hebt sich die Maximilian & Benedikt GmbH deutlich von anderen Anbietern in der Branche ab.Service und Fachkompetenz: Was die Kunden der Maximilian & Benedikt GmbH begeistertDas Angebot stößt bei den Kunden auf große Begeisterung: Mehr als 150 positive Erfahrungsberichte sprechen für sich. Dem Team um Dima Welz werden Zuverlässigkeit, Engagement, Termintreue und Kompetenz bescheinigt. Zudem erhält der Service fünf Sterne und das Preis-Leistungs-Verhältnis wird mit 'sehr gut' bewertet. Besonders häufig loben die Kunden die individuelle Beratung, die gezielt auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Auch die fachgerechte Montage wird als herausragendes Merkmal wahrgenommen, das den Kunden vermittelt, dass die Handwerker mit größter Sorgfalt arbeiten. Viele Kunden sind zudem positiv überrascht, dass sie nach Abschluss der Arbeiten keinen Hausputz vornehmen müssen. Nicht zuletzt schätzen sie die transparente Kommunikation, die ihr Vertrauen in die Dienstleistung stärkt.Dima Welz macht keine KompromisseDima Welz will mit der Maximilian & Benedikt GmbH neue Maßstäbe in der Branche setzen. Für ihn ist echte Handwerkskunst die perfekte Verbindung von Funktionalität und Ästhetik. Seine Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker schloss er vor mehr als 22 Jahren ab. Anschließend arbeitete er für mehrere Firmen, um sich das Fachwissen anzueignen, das ihm die Selbstständigkeit im Bereich Fenster und Türen ermöglichte. Zusammen mit seiner Frau Eugenia Welz gründete er schließlich die nach ihren Söhnen benannte Maximilian & Benedikt GmbH. Der Name unterstreicht zudem den familiären Charakter des Unternehmens. "In unserer Branche gibt es zahlreiche Billiganbieter, die minderwertige Qualität liefern", erklärt er. "Für uns geht es dagegen um Perfektion in jedem Detail. Bei unserer Arbeit machen wir keine Kompromisse."