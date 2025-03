ADX Energy im Fokus: CEO Paul Fink gibt eine umfassende Übersicht

Anzeige / Werbung

ADX Energy, ein österreichischer Öl- und Gasproduzent, erweitert seine Produktion und erschließt neue Explorationsgebiete. CEO Paul Fink spricht im Interview über aktuelle Projekte, darunter die Welchau-Bohrung, neue Lizenzen in Oberösterreich und eine Offshore-Exploration in Italien. Trotz technischer und regulatorischer Hürden sieht er großes Potenzial für die Zukunft.

Ein zentrales Thema für Investoren war zuletzt das Welchau-Projekt, das ADX Energy als großes Gas- und Ölfeld in Österreich identifiziert hatte. Erste Bohrungen ergaben zwar vielversprechende Funde, jedoch blieb die erhoffte sofortige Produktion aus. "Wir haben nachgewiesen, dass Öl und Gas vorhanden sind. Geologisch betrachtet war die Bohrung also ein Erfolg. Leider war die unmittelbare Produktionsrate jedoch nicht so hoch wie erhofft", erklärt Fink.



Zusätzliche Umweltprüfungen verzögern das Projekt weiter. "Ein Teil des Gebiets grenzt an ein Naturschutzgebiet, weshalb behördliche Überprüfungen notwendig sind. Wir liefern alle erforderlichen Daten und arbeiten eng mit den Behörden zusammen", sagt Fink. Dennoch sieht er großes Potenzial für weitere Tests und Bohrungen.



ADX Energy plant, die Arbeiten in der Region fortzusetzen. "Es gibt Reservoire, die noch nicht vollständig analysiert sind. In den kommenden Monaten klären wir, wie sich die Förderung wirtschaftlich umsetzen lässt. Zudem werden wir in der Umgebung von Welchau weitere Bohrungen durchführen. Unsere bisherigen Daten zeigen, dass sich in angrenzenden Bereichen vielversprechende Strukturen befinden. Die Erfolgswahrscheinlichkeit für neue Bohrungen sich hoch, was unsere Investitionen in dieser Region weiter rechtfertigt."

Welchau 1, der Ölfund Anshof (ANS 3) und der Explorationsbrunnen Anshof (ANS 2A) liegen im ADX AT II Lizenzgebiet der Nordkalkalpen.

Erdgas als wirtschaftliche und umweltfreundliche Energiequelle

Paul Fink hebt hervor, dass die von ADX Energy geförderten Erdgasvorkommen eine deutlich geringere CO2-Bilanz aufweisen als importiertes Gas. Studien belegen, dass die durch die ADX-Erdgasproduktion entstehenden Emissionen um über 50 % niedriger sind als jene des russischen Erdgases, das früher den Großteil der Versorgung Österreichs und Deutschlands ausmachte. "Unsere Gasproduktion ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch umweltfreundlicher als viele Alternativen", betont Fink.



Mit dem Ausbau der lokalen Gasproduktion will ADX Energy einen Beitrag zur europäischen Energiesicherheit leisten. Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten ist eine verlässliche und saubere Energiequelle von besonderer Bedeutung. "Wir sprechen hier nicht nur von der Wirtschaftlichkeit, sondern auch von der Notwendigkeit, langfristig sauberen und kostengünstigen Energieträger bereitzustellen", so Fink weiter.

Neue Explorationsgebiete in Oberösterreich

ADX Energy hat kürzlich neue Explorationslizenzen in Oberösterreich erhalten. Diese Flächen eröffnen neue Möglichkeiten für die Gasproduktion. "Diese Gebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Pipelines, was eine schnelle und kostengünstige Erschließung erlaubt", erläutert Fink.



Ein entscheidender Vorteil sei die geologische Beschaffenheit. "Wir sprechen hier von Sandsteinformationen, die vergleichsweise junge Gaslagerstätten enthalten. Diese sind technisch einfacher zu erschließen als komplexere Kalksteinvorkommen, wie wir sie in Welchau haben." Paul Fink geht davon aus, dass die tägliche Fördermenge in diesen Gebieten zwischen zwei und vier Millionen Kubikfuß pro Tag betragen könnte.



Ein weiterer strategischer Schritt ist die Partnerschaft mit der tschechischen MND Group, einem großen Öl- und Gaskonzern. Diese Zusammenarbeit reduziert das finanzielle Risiko für ADX Energy erheblich. "Die MND Group übernimmt einen Großteil der Explorationskosten, was bedeutet, dass wir mit geringem Kapitaleinsatz Bohrungen durchführen können", so Fink. Die ersten Bohrungen in diesen neuen Explorationsgebieten sind bereits in Planung.