Der IoT-Spezialist Lantronix verstärkt seine Marktpräsenz durch ausgedehnte Vertriebskooperation für intelligente Konnektivitätslösungen auf dem europäischen Kontinent.

Lantronix Inc., ein führender Anbieter von IoT-Lösungen im Bereich Rechenleistung und Konnektivität, verkündete kürzlich eine bedeutende Erweiterung seiner Geschäftspartnerschaft mit TD SYNNEX. Die strategische Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, seine innovative Produktpalette nun auch umfassend im europäischen Markt zu platzieren. Durch diese Expansion der bereits erfolgreichen nordamerikanischen Zusammenarbeit erschließt Lantronix neue Wachstumspotenziale, was den Unternehmenswert langfristig steigern könnte. TD SYNNEX wird künftig als zentraler Vertriebspartner für Lantronix' Out-of-Band-, Netzwerkinfrastruktur- und industrielle IoT-Lösungen auf dem europäischen Kontinent agieren. Besonders hervorzuheben ist dabei das Ziel, den bestehenden und zukünftigen Kunden sowie Geschäftspartnern einen vereinfachten, lokalen Zugang zu den fortschrittlichen Technologien von Lantronix zu bieten. Kurt Hoff, Vizepräsident für globalen Vertrieb und Marketing bei Lantronix, betonte die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft für die Steigerung der europäischen Marktpräsenz des Unternehmens. Die Lantronix-Lösungen passen hervorragend zu den spezialisierten Marktstrategien von TD SYNNEX in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge sowie Integration und Automatisierung.

Wachstumsstrategie für globale Märkte

Lantronix konzentriert seine Geschäftstätigkeit gezielt auf wachstumsstarke Marktsegmente wie Smart Cities, Unternehmenslösungen und den Transportsektor. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst spezialisierte Technologien wie intelligente Infrastrukturen für Umspannwerke, Infotainmentsysteme und Videoüberwachungslösungen. Diese werden durch fortschrittliches Out-of-Band-Management für Cloud- und Edge-Computing ergänzt. Craig Smith von TD SYNNEX hob die Vorteile für globale Kunden hervor, die nun von einem einzigen Vertriebspartner für die bewährten Lantronix-Produkte in Europa profitieren können. Die an der NASDAQ notierte Lantronix Inc. setzt damit ihre internationale Expansionsstrategie fort und stärkt ihre Position im wettbewerbsintensiven Markt für KI-Edge-Intelligence-Lösungen. Mit dieser Partnerschaftserweiterung sind beide Unternehmen gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach IoT-Lösungen in Europa zu profitieren.

