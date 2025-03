Die Deutsche Bank ist zwar mit Abstand der größte Aktionär des Vermögensverwalters DWS Group. In den letzten Jahren wurde die DWS aber eigenständiger. Mit einer gewichteten Kooperation rückt man nun jedoch wieder näher an die Mutter heran.Gestern gaben Deutsche Bank und DWS bekannt, dass man nun im Bereich Private Credit kooperiert. Damit wird das Verhältnis von Mutter und Tochter wieder enger. Ohnehin hält die Deutsche Bank fast 80 Prozent an dem Vermögensverwalter. Von der nun neu ausgehandelten ...

