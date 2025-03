DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Bohrung Irrsdorf genehmigt - Land Salzburg erteilt naturschutzrechtliche Bewilligung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Straßwalchen/Salzburg (pta/19.03.2025/09:55) - Im Vorjahr hat die australisch-österreichische Explorationsfirma ADX Energy ihre Pläne für eine Erdgas-Probebohrung in Irrsdorf bei Straßwalchen vorgestellt. Nach dem Positivbescheid der Montanbehörde West vom Herbst 2024 wurde nun auch die naturschutzrechtliche Bewilligung des Landes Salzburg erteilt. "Sobald ein passendes Zeitfenster für eine geeignete Bohranlage zur Verfügung steht, wird ADX diese und noch weitere seichte Gasbohrungen in Oberösterreich in Angriff nehmen", sagt dazu ADX Österreich Chef Alan Reingruber.

Nach der bereits am 10. Jänner 2025 erteilten sehr detaillierten naturschutzrechtlichen Bewilligung hat die Landesumweltanwaltschaft Beschwerde eingelegt und darin weitergehende Maßnahmen, vor allem eine Präzisierung zum Amphibienschutz, eingefordert. Diese Eingabe wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde allerdings am 27. Februar mit der Begründung abgelehnt, dass die bereits im ursprünglichen Bescheid vorgeschriebenen Auflagen aus Sachverständigensicht den geltenden Natur- und Umweltschutzstandards entsprechen.

"Da von Seiten der Landesumweltanwaltschaft nach der Beschwerdevorentscheidung fristgerecht keine weiteren Schritte unternommen wurden, ist die naturschutzrechtliche Bewilligung nunmehr rechtskräftig", erläutert Reingruber. "Unsere Aufgabe ist es, im Auftrag der Republik Österreich nach Erdgasvorkommen in den uns zugesicherten Lizenzgebieten zu suchen. Selbstverständlich werden dabei alle gesetzlichen Vorgaben in punkto Boden-, Wasser-, Natur- und Umweltschutz eingehalten.

ADX arbeitet derzeit an mehreren Bohrprojekten in Oberösterreich und Salzburg, mit denen das Unternehmen in den kommenden 5 Jahren etwa 50 TWh Erdgas für Österreichs Industrie und Haushalte fördern will. Damit könnte das Unternehmen rund 7% des heimischen Jahresbedarfs an Erdgas von dzt. 75 TWh abdecken. Die Bewilligungsverfahren für Tiefbohrungen sind grundsätzlich komplex und erfolgen nach dem Mineralrohstoffgesetz, dem jeweiligen Landesnaturschutzgesetz und - je nach lokaler Situation - weiteren Materiengesetzen.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten sind Österreicher, die auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurückblicken. http:// www.adx-energy.com/

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

Aussender: ADX Energy Ltd. Adresse: Ölzeltgasse 3/8, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Vesna Blazevic Tel.: +43 676 6893465 E-Mail: office@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com

ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Australian Securities Exchange (ASX), Sydney

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)