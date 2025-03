Hamburg (ots) -An der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana werden künftig nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten erforscht, die Ergebnisse an Studierende vermittelt und in den Wissenstransfer eingebracht. Die Agrarökonomin Maureen Schulze tritt ihre Juniorprofessur im kommenden Sommersemester an der Fakultät Nachhaltigkeit an. Diese Stiftungsprofessur wird in den kommenden sechs Jahren durch die EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG gefördert.Nach ihrem Studium der Agrarökonomie in Kiel schloss Maureen Schulze 2020 in Göttingen ihre Promotion zu Transformationsprozessen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ab. Anschließend forschte sie als Post-Doc an der Copenhagen Business School zu nachhaltigem Konsumverhalten. Sie publiziert in international anerkannten Fachzeitschriften, darunter "Technological Forecasting and Social Change" und "Business Strategy and the Environment". Mit einem interdisziplinären Ansatz, in dem sie Agrarwissenschaften, Marketing, Ökonomie und Psychologie verbindet, vertieft sie das Verständnis nachhaltiger Kauf- und Konsumentscheidungen auf innovative Weise."In westlichen Industrienationen hat sich ein Konsumverhalten etabliert, das zunehmend negative ökologische und soziale Auswirkungen hat", erklärt Maureen Schulze. "Die meisten der alltäglichen Kaufentscheidungen treffen Konsumentinnen und Konsumenten dabei im Lebensmitteleinzelhandel. Dadurch ist dieser durch seine Gestaltungsmöglichkeiten der Kaufumgebung ein einflussreicher Akteur in der nachhaltigen Transformation des gesamten Sektors." Die von EDEKA geförderte Stiftungsprofessur will langfristig an wichtigen Zukunftsfragen ansetzen und die Bedingungen nachhaltiger Verhaltensänderungen im Zusammenhang mit dem Lebensmitteleinzelhandel und den strategischen Konsequenzen für Unternehmen erforschen.Wissenschaftsförderung rund um verantwortungsbewussten Konsum"Als führender Lebensmittelhändler ist es uns wichtig, Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz zu übernehmen. Wir setzen uns schon seit Jahren wissenschaftsbasiert für nachhaltigere Lieferketten ein. Für den Erfolg unserer Maßnahmen ist es entscheidend, unsere Kundinnen und Kunden auf diesem Weg mitzunehmen. Umso wichtiger ist die Erforschung des Konsumverhaltens. Wir freuen uns sehr über die Ernennung von Maureen Schulze und auf spannende Forschungsergebnisse", so Claas Meineke, Vorstandsmitglied der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in Deutschland möchte EDEKA mit der Einrichtung der Stiftungsprofessur die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen und dadurch den wissenschaftlichen Austausch in diesem Themenbereich national wie international verbessern. Neben der Förderung der Stiftungsprofessur will EDEKA weitere Unterstützung für die Forschung bereitstellen.Das Forschungsumfeld der neuen Professur in der Fakultät Nachhaltigkeit und in Zusammenarbeit mit der Fakultät Management und Technologie an der Leuphana Universität Lüneburg eröffnet eine Vielzahl an trans- und interdisziplinären Kooperationsmöglichkeiten. "Das Transformationswissen aus den innovativen Forschungsfragen der Professur kommt in der Lehre den Studierenden zugute, die gezielt auf die Herausforderungen nachhaltigen Unternehmertums in zukünftigen Arbeitsmärkten vorbereitet werden", sagt Universitätspräsident Sascha Spoun. 