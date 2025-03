Berlin (ots) -- Umsatzsteigerung um 8,6 % auf 377 Millionen Euro - der Bereich Bücher & Medien bleibt dominant und auch Fashion wächst zweistellig- Fokus auf Kund:innen verbessert Einkaufserlebnis in Onlineshops und Apps- Neuer Chief Growth Officer treibt nachhaltiges Wachstum weiter voranDer Re-Commerce-Markt boomt - und momox gehört zu den führenden Treibern dieser Entwicklung. 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 377 Millionen Euro, was einem Wachstum von 8,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark bleibt das Bücher & Medien Geschäft, welches 84 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Auch das Fashion-Business zeigt wieder ein deutliches Wachstum: Nach der strategischen Neuausrichtung auf Profitabilität im Jahr 2023 legte es 2024 erneut um 10 % zu.Second Hand Nachfrage wächst weiter: Nachhaltigkeit und Preis sind HaupttreiberIm Jubiläumsjahr von momox ist das Interesse an Second Hand ungebrochen - trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. Das starke Wachstum zeigt wieder einmal, wie flexibel sich momox an Markttrends anpassen kann. Immer mehr Menschen kaufen und verkaufen gebrauchte Artikel. Das zeigt auch der von momox Ende des Jahres veröffentlichte Second Hand Bücher & Medien Report (https://ots.de/felLSV): 84 % der Deutschen haben schon einmal Second Hand gekauft. Der zusätzlich veröffentlichte Fashion Report (https://ots.de/c0t38A) hat die Gründe untersucht: Für viele Käufer:innen ist es nicht nur der Umweltaspekt und der Preis, der zählt, sondern auch die Freude am Stöbern und Entdecken.Second Hand bleibt daher einer der größten Gewinner im Onlinehandel. momox verzeichnet sowohl im Bücher- und Medien-Segment als auch in der Fashion-Kategorie kontinuierliches Wachstum und vergrößert sein Angebot weiter auf deutlich über 15 Millionen Artikel. Die Partnerschaft mit Zeercle (https://momox.biz/presse/8-pressemeldungen/245-2025/1256-momox-zeercle-partnerschaft) sowie die Internationalisierungsschritte tragen zum Erfolg bei. Dennoch bleibt Deutschland der größte Markt, gefolgt von Frankreich, Österreich sowie den noch jungen Märkten Italien und Spanien. Mehr als 60 % aller Artikel werden über die eigenen Shops momox fashion (http://www.momoxfashion.com) und medimops bzw. momox shop (https://ots.de/PN71NA) in Frankreich verkauft, während Marktplätze den Rest ausmachen.momox setzt 2024 auf Kundenerlebnis und optimierte Kauf- und VerkaufsprozesseIm Jahr 2024 lag der Fokus verstärkt auf Customer Experience. Die Shops wurden umfassend überarbeitet, um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Die optimierte momox App bietet einen noch einfacheren Verkaufsprozess und bessere Preisgestaltung. So werden auch der Produktankauf und das Sortiment präziser gesteuert. Zusätzlich setzt momox fashion verstärkt auf Personalisierung durch künstliche Intelligenz, um das Einkaufserlebnis verstärkt individueller zu gestalten. medimops bietet seit letztem Jahr ebenfalls eine eigene App an, die den Verkauf von gebrauchten Medien noch benutzerfreundlicher macht.Erweiterung des Führungsteams: Mark Batty als Chief Growth OfficerSchon seit Anfang des Jahres ist Adam Maschek (https://momox.biz/presse/8-pressemeldungen/244-2024/1221-momox-new-cto-maschek) als neuer CTO an Bord, zusätzlich verstärkt seit letztem Jahr Mark Batty das Führungsteam als Chief Growth Officer. Er treibt das nachhaltige Wachstum des Unternehmens maßgeblich voran. Mit über 20 Jahren Erfahrung in E-Commerce und digitalem Marketing bringt Mark Batty umfassende Expertise mit. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei renommierten Unternehmen wie Boden und ASOS tätig. Bei Boden verantwortete er das digitale Wachstum und Marketing, während er bei ASOS innovative Marketing- und Kundenbindungsstrategien leitete. Bei momox wird Mark Batty Projekte wie die internationale Expansion und die Optimierung der Customer Journey weiter vorantreiben. Mit einem klaren Fokus auf Innovation spielt er eine entscheidende Rolle in der zukünftigen Entwicklung von momox spielen. "Ich freue mich, momox auf seinem Wachstumskurs zu begleiten und weiter voranzubringen. Second Hand ist nicht nur ein stark wachsender Markt, sondern auch eine nachhaltige Möglichkeit, Fashion und Medien neu zu denken. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team das Kundenerlebnis weiter zu optimieren und momox international noch erfolgreicher zu machen", sagt Mark Batty."Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut beweisen konnten, dass Second Hand krisenfest ist und dabei sogar wächst! Die stetig steigende Nachfrage nach gebrauchten Produkten zeigt, dass nachhaltiger Konsum kein Nischenphänomen ist, sondern eine zentrale Rolle im Einkaufsverhalten vieler Menschen spielt. Wir bei momox freuen uns, diesen Wandel als Pioniere voranzutreiben und sind gespannt, unsere internationale Expansion sowie Produkt- und AI-Innovationen in 2025 weiter auszubauen. Mit Mark Batty haben wir einen großartigen Zuwachs in der Geschäftsführung, der uns dabei unterstützen wird", fügt Heiner Kroke, CEO von momox, hinzu.Über momoxDie momox SE ist Europas führender Re-Commerce-Anbieter und ein Pionier im Second Hand Bereich. Über die Plattform momox können Verbraucher:innen gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung schnell, einfach und sicher zum Festpreis verkaufen - per Web oder App (iOS (https://apps.apple.com/de/app/momox-second-hand-verkaufen/id414543719) & Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.momox)) in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien.Nach einer sorgfältigen Qualitätskontrolle verkauft momox die Artikel weiter: Bücher und Medienprodukte wie CDs, Vinyl, DVDs, Blu-rays und Games sind bis zu 70 % günstiger als der Neupreis auf medimops.de (Deutschland), momox-shop.fr (Frankreich) und internationalen Online-Marktplätzen erhältlich. Qualitativ geprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires von über 3.000 bekannten Marken gibt es auf momoxfashion.com. Damit bietet momox eine nachhaltigere Alternative zum Neukauf und gibt Kund:innen die Möglichkeit, Produkten ein zweites Leben zu geben und Ressourcen zu schonen.Das Unternehmen wurde 2004 in Berlin gegründet und beschäftigt heute über 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden mehr als 400 Millionen Artikel angekauft und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und belegt bei eBay Platz drei.