An der Börse fällt derzeit die Aktie von Harmony Gold Mining negativ auf. Das Wertpapier verbilligt sich am Mittwoch deutlich. Jahreschart der Harmony Gold Mining Ltd-Aktie, Stand 19.03.2025 Ein Minus von 3,51 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein von Harmony Gold Mining an.

Den vollständigen Artikel lesen ...