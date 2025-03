DJ BoJ/Ueda: Inflation noch unter 2 Prozent - Unsicherheit nimmt zu

DOW JONES--Die Bank of Japan (BoJ) sieht nach den Worten ihres Gouverneurs Kazuo Ueda Fortschritte bei der Entwicklung von Löhnen und Inflationsraten, kämpft aber gleichzeitig mit einer rapide gestiegenen, aber schwer quantifizierbaren außenwirtschaftlichen Unsicherheit. Ueda sagt in seiner Pressekonferenz nach der jüngsten Sitzung des geldpolitischen Rats, dass die Inflation langsam steige, aber immer noch niedriger als 2 Prozent sei. Auch seien Lohnerhöhungen jetzt weiter verbreitet und die jährlichen Tarifverhandlungen entsprächen in etwa der BoJ-Prognose von Januar. Ueda zufolge wird die BoJ ihre Zinsen weiter erhöhen, wenn die Entwicklung von Wirtschaft und Inflation dem BoJ-Ausblick entsprächen.

Zu schaffen macht der BoJ Ueda zufolge die "rapide gestiegen außenwirtschaftliche Unsicherheit", die sich aber noch nicht quantifizieren lassen. Die BoJ werde den Auswirkungen von US-Importzöllen prüfen und ihre geldpolitischen Entscheidungen entsprechend treffen. Sie werde ihre Zinsen nicht erhöhen, wenn die Wirtschaft in einer schlechten Verfassung sei.

