BYD hat die Anleger zum Wochenstart mit der Vorstellung einer neuen Ladetechnologie begeistert. Am Mittwoch folgt nun ein leichter Dämpfer: Laut eines Berichts der Financial Times liegen die Pläne für ein Werk in Mexiko vorerst weiter auf Eis. Der Grund: Die chinesischen Behörden befürchten, dass die Technologie des Elektrofahrzeugherstellers in die USA gelangen könnte.BYD hatte 2023 angekündigt, in Mexiko sowie in Brasilien, Ungarn und Indonesien zu produzieren. Das mexikanische Werk solle 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...