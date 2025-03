Wer am Montag nicht genau hingeschaut hat, könnte es glatt übersehen haben: An der Chicago Mercantile Exchange (CME), dem bevorzugten Handelsplatz für US-Institutionen, sind erstmals Solana-Futures an den Start gegangen - allerdings ohne den großen Paukenschlag, den man von früheren Premieren wie Bitcoin und Ethereum kennt.Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Am ersten Handelstag verbuchten die SOL-Futures ein notionales Volumen von 12,3 Millionen Dollar. Das ist meilenweit entfernt von den Debüts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...