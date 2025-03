Der Bahntechnikkonzern verzeichnet Kursschwankungen im Börsenhandel, während die Quartalsergebnisse gemischte Signale zwischen Gewinnsteigerung und Umsatzrückgang zeigen.

Die Vossloh-Aktie bewegte sich in den letzten Handelstagen volatil und zeigte dabei unterschiedliche Tendenzen. Am Mittwochvormittag verzeichnete das Wertpapier des Bahntechnikunternehmens einen Rückgang von 1,0 Prozent und wurde zu 67,20 Euro gehandelt. Im Tagesverlauf fiel der Kurs zeitweise sogar auf 65,70 Euro. Insgesamt wurden bis zum Vormittag bereits über 13.000 Aktien umgesetzt. Diese negative Entwicklung setzte sich fort, als die Aktie später einen deutlichen Kursrückgang von 2,86 Prozent verzeichnete und bei 67,90 Euro notierte. Bei Betrachtung der langfristigen Entwicklung zeigt sich, dass das 52-Wochen-Hoch vom 18. März 2025 bei 70,20 Euro liegt, während das Papier am 19. November 2024 mit 40,35 Euro ein 52-Wochen-Tief markierte. Von diesem Tiefpunkt hat sich die Aktie inzwischen deutlich erholt und liegt nun rund 40 Prozent darüber.

Geschäftszahlen und Ausblick

Die jüngsten Geschäftsergebnisse präsentierte Vossloh Ende Oktober 2024. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis pro Aktie von 0,74 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,52 Euro darstellt. Allerdings ging der Umsatz um 8,18 Prozent auf 298,70 Millionen Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 Euro je Aktie, nach 1,05 Euro im Vorjahr. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht. Trotz der positiven Entwicklung der Aktie in den letzten Monaten liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten derzeit bei 58,25 Euro und damit unter dem aktuellen Kursniveau.

