© Foto: Emrah Gurel - AP

Die Verhaftung von Ekrem Imamoglu, dem Bürgermeister von Istanbul und Hauptkonkurrenten von Präsident Recep Tayyip Erdogan, hat erhebliche Turbulenzen auf den türkischen Finanzmärkten ausgelöst. Die türkische Lira (TRY) stürzte zwischenzeitlich um 14,5 Prozent auf ein Rekordtief von mehr als 42 TRY gegenüber dem US-Dollar ab, wurde aber später mit einem Minus von 6,2 Prozent bei 38,95 TRY gehandelt. Der Leitindex Borsa Istanbul 100 Index verlor zur Eröffnung 6,9 Prozent, was eine Aussetzung des Handels zur Folge hatte. Der Banken-Subindex brach um mehr als 9 Prozent ein. Die Rückgänge waren die schlimmsten weltweit unter den jeweiligen Anlageklassen. Investoren sind zunehmend besorgt über …