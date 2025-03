Bitcoin Kurs Prognose: 3 Analysten, 1 Meinung - Wie geht es mit dem BTC-Preis jetzt weiter?

Trotz einiger bullisher Bewegungen in der vergangenen Woche konnte Bitcoin keine großen Zugewinne verzeichnen. So liegt die Kryptowährung in den letzten sieben Tagen mit gerade einmal 1,10 Prozent im Plus, während es bei einem Blick auf den vergangenen Monat ein Minus von 13,23 Prozent zu verzeichnen gab. Dies ist auf die allgemeine bearishe Stimmung am Finanzmarkt zurückzuführen, die derzeit stark vom Handelskrieg der USA mit Europa, Kanada, Mexiko und China beeinflusst wird.

Allerdings scheint es jetzt einige Indikatoren dafür zu geben, dass es in den kommenden Tagen und Wochen einen Aufschwung für Bitcoin - und daraufhin verzögert auch für viele Altcoins - geben könnte.

Signifikante Trendumkehr: Explodiert der Bitcoin Kurs in den kommenden Tagen?

Der Krypto-Analyst Ali Martinez warf in den heutigen Morgenstunden einen Blick auf den populären technischen Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) auf dem 2-Wochen-Chart. Dabei stellte er fest, dass die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben durchkreuzte, was als bullishes Signal gilt und auf einen kommenden Kursanstieg hindeutet. Laut des Tweets des Krypto-Experten kommt es bald zu einer Veränderung am Makro-Trend, der zuletzt für fallende Kurse gesorgt hatte.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Bitcoin Fear & Greed Index - zumindest laut dem Krypto-Analysten "Mags". Dieser Index ist erneut auf "Extreme Angst" gewechselt, was laut dem Experten in der Vergangenheit immer wieder ein Zeichen für kommende bullishe Kursexplosionen gewesen sei. Zuletzt wurde der aktuelle Index-Wert im September 2024 erreicht. Damals lag der Bitcoin Kurs bei 54.000 US-Dollar und kletterte in den folgenden Monaten auf über 106.000 US-Dollar im Dezember 2024 - ein preislicher Anstieg von über 102 Prozent.

Bitcoin Fear and Greed Index has reached Extreme Fear once again.



If you look at the chart, every time the market hits Extreme Fear, we have seen a strong bounce in BTC.



The last time the index dipped to Extreme Fear was in September 2024, when Bitcoin was trading at $54,000.… pic.twitter.com/q2rAwr4DP6 - Mags (@thescalpingpro) March 19, 2025

Ebenfalls auf einen bullishen Ausbruch des BTC-Tokens setzt der Krypto-Unternehmer Michael van de Poppe: In seinem Tweet vom heutigen Morgen erklärt er, dass die Liquidität am Markt erneut zurückgewonnen wurde, was ebenfalls ein Zeichen dafür sei, dass es "sehr wahrscheinlich" einen kommenden Ausbruch des BTC-Kurses in baldiger Zukunft geben wird. Allerdings bestehe auch die Möglichkeit, dass Bitcoin den Widerstand bei 85.000 US-Dollar nicht überwinden kann, was zu einem erneuten Kurseinbruch führen könnte.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Bitcoin Kurs in den kommenden Wochen verhalten wird. Einig scheinen sich die Krypto-Analysten allerdings darüber zu sein, dass derzeit viele Indikatoren auf eine Kursexplosion hindeuten. Darauf setzen auch viele andere Krypto-Projekte - unter anderem der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL), der sogar Bitcoin-Airdrops an seine Anleger verschenken möchte.

BTC-Airdrops und Tokenverbrennungen: BTC Bull mit starkem Fokus auf Bitcoin

Der weltweit erste Meme-Coin mit Bitcoin-Fokussierung befindet sich zwar aktuell noch im Vorverkauf, konnte jedoch bereits über 3,8 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Entwickler im offiziellen Whitepaper versprechen, dass Bitcoin-Airdrops an BTCBULL-Investoren ausgezahlt werden, sobald der Bitcoin Kurs ein neues Allzeithoch bei den Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar erreicht hat. Jedoch gilt dieses Angebot nur für Investoren, die die Best Wallet App nutzen, um ihre BTCBULL-Coins zu erwerben.

Außerdem werden immer dann BTCBULL-Token verbrannt, wenn das neue Allzeithoch erneut um 25.000 US-Dollar gestiegen ist. Explodiert also der Bitcoin Preis, so profitieren auch BTCBULL-Anleger merklich davon.

Hinzu kommt die Tatsache, dass ein erstes Staking-Programm bereits seit dem Presale-Start im Februar aktiv ist. Hier wird derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 112 Prozent geboten, während der Preis der Kryptowährung noch stabil auf einem Niveau von 0,002415 US-Dollar liegt.

Interessant ist zudem, dass die Entwickler des Bitcoin-Meme-Tokens einen starken Wert auf die eigene Community legen und deshalb in den kommenden Wochen und Monaten diese noch weiter ausbauen möchten. Wer also noch heute in den BTCBULL-Token investiert, könnte Teil einer großen Gemeinschaft werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.