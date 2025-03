Altenkirchen (ots) -Kunststoffhersteller WERIT formiert Business Units neuKunststoffverarbeiter WERIT (https://www.werit.eu/de/) setzt die strategische und personelle Neu-Ausrichtung des Familienunternehmens unter Geschäftsführerin Kerstin Dorn weiter fort: Zum 1. März 2025 wurden die Geschäftsfelder des Unternehmens an den drei deutschen Standorten in den Business Units Gebäudetechnik (Benjamin Schmid), Packaging (Nina Schnitzler) sowie Rekonditionierung (Lars von Schweppenburg) gebündelt.Kerstin Dorn, CEO der deutschen WERIT-Standorte: "Als führender Kunststoffverarbeiter ist unser Anspruch, unseren Kunden hochwertige Produkte zu attraktiven Konditionen zu bieten. Gleichzeitig produzieren wir immer nachhaltiger und gehen mit Rohstoffen und Materialen noch verantwortungs- und umweltbewusster um. In der neuen Business Unit Rekonditionierung bauen wir unsere Kompetenz in Sachen Kreislaufwirtschaft auf Hochtouren weiter aus und setzen neue Maßstäbe in der Wiederverwertung von Großverpackungen wie etwa sogenannter IBC (Intermediate Bulk Container) Kunststoffbehälter. Mit Nina Schnitzler, Benjamin Schmid und Lars von Schweppenburg ist WERIT in den Business Units nun bis auf weiteres 'komplett' und exzellent aufgestellt. Ich freue mich darauf, WERIT mit diesem wunderbaren Team in die Zukunft zu führen."Lars von Schweppenburg, Leiter der Business Unit Rekonditionierung: "Als Familienunternehmen steht WERIT für generationenübergreifende Verantwortung und nachhaltig umweltbewusstes Verhalten. Dank innovativer Fertigungsverfahren gelingt es uns, Umweltschutz und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit für die Kunden optimal zu verbinden."Nina Schnitzler, Leiterin der Business Unit Packaging, in der unter anderem das Erfolgsprodukt IBC produziert wird, betont: "WERIT versteht sich als Vorreiter in Sachen umweltbewusste Industrie: Aktuell bauen wir die Produktion aus und steigern gleichzeitig die Nachhaltigkeit, indem wir Rohstoffe inhouse wiederaufbereiten und wiederverwenden. So tragen wir zu einem ausgeglichenen Rohstoffkreislauf bei."Darüber hinaus ist auch in der Business Unit "Gebäudetechnik" unter Leitung von Benjamin Schmid die Nachhaltigkeit ein Treiber von Innovationen: "Wir integrieren und leben Nachhaltigkeit in all unseren Prozessen der Gebäudetechnik - für uns als zukunftsorientiertes Familienunternehmen ist das selbstverständlich. WERIT steht für maßgeschneiderte und qualitativ hochwertige Produktlösungen, die den Bauprozess sowie den Betrieb wirtschaftlicher, sicherer und nachhaltiger gestalten".Über WERITDas Familienunternehmen WERIT mit mehr als 600 Mitarbeitenden in ganz Europa ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Verpackungslösungen für verschiedenste Branchen und einem umfassenden Produktsortiment in der Haus- und Gebäudetechnik. Bereits vor 75 Jahren hat sich der Gründer Dr. Helmhold Schneider mit innovativer Weitsicht als Problemlöser für individuelle Kundenanforderungen verstanden. Dies führt das gesamte Team WERIT in den zwei Hauptgeschäftsfeldern Industrieverpackungen und Gebäudetechnik fort - gemäß unserem Selbstverständnis: WERIT- We'r it. (https://www.werit.eu/de/)Pressekontakt:Astrid Bathastrid.bath@werit.euTelefon: +49 2681 807-175https://www.werit.eu/de/Original-Content von: WERIT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177433/5994043