DOW JONES--Das Wachstum der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im vierten Quartal verlangsamt. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die nominalen Arbeitskosten pro Stunde in der Gesamtwirtschaft gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,7 Prozent, nachdem sie im dritten Quartal um 4,5 Prozent zugenommen hatten. Die Lohnkosten erhöhten sich um 4,1 (4,3) Prozent und die Lohnnebenkosten um 2,6 (4,4) Prozent. In Deutschland stiegen die Arbeitskosten um 3,4 (4,2) Prozent, in Frankreich um 1,9 (3,1) Prozent, in Italien um 4,3 (4,3) Prozent und in Spanien um 3,3 (5,2) Prozent.

Die einzigen Sektoren im Euroraum mit einem beschleunigten Arbeitskostenanstieg waren der Bergbau mit 6,9 (2,8) und der Dienstleistungssektor mit 4,6 (4,4) Prozent.

March 19, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)

