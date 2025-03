Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Angelobung des US-Präsidenten Trump wies der EUR/CHF-Kurs eine sonst ungewöhnlich hohe Volatilität aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch, trotz des Zick Zacks, notiere er annähernd auf unverändertem Niveau wie zu Jahresbeginn. Betrachte man die schweizerische Datenseite auch aus gutem Grund. Die Inflation in der Schweiz liege mit 0,3% auf äußerst niedrigem Niveau, die monatliche Preissteigerung habe zuletzt aber einen kleinen Anstieg verzeichnet. Folglich seien seitens SNB stärkere Gegenmaßnahmen nicht notwendig gewesen. Zudem sei das Wirtschaftswachstum in der Schweiz bisher deutlich stärker ausgefallen als in der Eurozone. ...

