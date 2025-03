Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen in Deutschland sind zuletzt nicht weiter gestiegen, so die Analysten der Helaba. Seitdem sich CDU, SPD und die Grünen zum Sondervermögen und zur Schuldenbremse geeinigt hätten, sei es sogar zu einem Rückgang gekommen. Offensichtlich sei der neue finanzpolitische Kurs am Rentenmarkt inzwischen weitgehend eingepreist. Dennoch würden Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit mit derzeit knapp 2,85% etwa 50 Bp. höher als Ende Februar rentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...