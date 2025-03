An der Börse hat sich schon seit Längerem herumgesprochen, dass es bei Samsung Electronics kriselt. Der gigantische Technologiekonzern hat in den wichtigsten Bereichen Marktanteile verloren, darunter Fernseher und Smartphones. Noch viel schwerer wiegt aber, dass man im Chip-Segment zurückgefallen ist und vom KI-Boom kaum profitieren konnte.Nun wendet sich Konzernchef Lee Jae-yong wohl auch recht offen an die eigenen Manager bei Samsung (KR7005930003). Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete kürzlich darüber, dass rund 2.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...