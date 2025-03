Noch nicht ganz ein Jahr ist es her, dass Xiaomi mit dem SU7 sein erster Elektroauto veröffentlichte. In dieser Zeit ist dem Tech-Unternehmen allerdings schon ein beispielloser Erfolg gelungen. Die für 2024 anvisierten Absatzzahlen konnten in Windeseile übertroffen werden und das Wachstum soll munter weitergehen.Anzeige:350.000 E-Autos will Xiaomi (KYG9830T1067) in diesem Jahr an die Frau oder den Mann bringen, unter anderem dank eines für den Sommer geplanten neuen Modells. Zuletzt konnten beim SU7 Ultra die Bestellzahlen binnen weniger Stunden ...

