Lüneburg (ots) -Die Landeskrankenhilfe (LKH) erweitert ihr Angebot für die betriebliche Krankenversicherung (bKV): Mit dem neuen Tarif LKH-TeamUpgrade Complete und Gesundheitsevents kommt das Thema Gesundheit ab April ganzheitlich in Unternehmen.Mit einer bKV präsentieren sich Unternehmen als attraktive Arbeitgeber, indem sie ihren Mitarbeitenden zusätzliche Gesundheitsleistungen finanzieren.Die LKH bietet mit TeamUpgrade Complete einen neuen Budgettarif in der bKV an. Arbeitgeber ermöglichen ihren Mitarbeitenden damit einen Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung, die über das Niveau gesetzlicher Krankenkassen hinausgeht. Das beinhaltet Leistungen für Sehhilfen, operative Verfahren zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (LASIK) und weitere Hilfsmittel, beispielsweise Hörgeräte. Zuzahlungen gibt es auch für Naturheilverfahren, Präventionskurse, Schutzimpfungen gemäß STIKO-Empfehlung oder Vorsorgeuntersuchungen - auch für Schwangere.Beim Zahnarztbesuch erhalten Versicherte Leistungen für Prophylaxe, Zahnbehandlung und Zahnersatz sowie eine Bezuschussung für Bleaching. Besondere Maßnahmen zur Schmerz- oder Angstausschaltung bei zahnärztlichen Behandlungen sind ebenso enthalten wie eine kieferorthopädische Versorgung nach Unfällen.Gesundheitsevents sind ein NovumAls einziger Anbieter im bKV-Markt bezuschusst die LKH Gesundheitsevents - ein innovativer Ansatz zur Prävention und Gesundheitsförderung in Unternehmen. "Diese Events führen wir mit spezialisierten Partnern durch, die über wissenschaftlich fundierte Konzepte und medizinische Kenntnisse verfügen", berichtet Stefan Gaedicke, Leiter bKV bei der LKH.Neu ist dabei der Lifestyle-Check, bei dem ein spezialisierter Kooperationspartner mit einem mobilen Lab zum Unternehmen kommt und den Mitarbeitenden mit einem persönlichen Check ermöglicht, die wichtigsten Gesundheitswerte zu ermitteln. Auf dieser Basis findet die persönliche Beratung statt. "Das ist ein echter Benefit für die Gesundheit der Belegschaft und eine Chance, Fehlzeiten zu reduzieren", ist Gaedicke überzeugt.Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH, ergänzt: "Um Arbeitgeber bei der Einführung einer bKV kompetent zu beraten, bieten wir Schulungen und digitale Tools an. Mit der digitalen Antrags- und Vertragsverwaltung können unsere Vertriebspartner einfach ins bKV-Geschäft einsteigen."