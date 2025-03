Vancouver, Kanada - 19. März 2025 / IRW-Press / West Point Gold Corp. ("West Point Gold" oder das "Unternehmen") (TSX.V: https://money.tmx.com/en/quote/WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) gibt die Bohrergebnisse seines laufenden Bohrprogramms auf der Zone Tyro Main des Projekts Gold Chain in Arizona bekannt. Diese Pressemitteilung enthält die Analyseergebnisse von zwei Bohrlöchern (rund 337 m).

Höhepunkte:

- Bohrloch GC25-38 durchteufte 73,15 m mit 1,07 g/t Au (einschließlich 16,76 m mit 2,67 g/t Au und 1,52 m mit 10,8 g/t Au in einer Tiefe von 29 m).

- Bohrloch GC25-39 durchteufte 74,48 m mit 0,94 g/t Au (einschließlich 7,62 m mit 2,12 g/t Au und 9,14 m mit 2,09 g/t Au).

- Die Ergebnisse lassen weiterhin darauf schließen, dass die Mineralisierung weitaus mächtiger ist als anfangs angenommen und das 30-50m-Modell übersteigt.

- Beide Bohrlöcher wurden zwischen oder unterhalb voriger Bohrungen niedergebracht und erweiterten die mineralisierte Zone zur Tiefe hin (Abbildung 1).

- Die Analyseergebnisse für weitere 11 abgeschlossene Bohrlöcher (rund 1.800 m) stehen noch aus und das Bohrprogramm ist im Gange.

"Diese ersten Bohrlöcher aus dem Bohrprogramm von 2025 zeigen weiterhin das Potenzial von Tyro, wobei die Mächtigkeiten weiterhin die im zuvor angekündigten Explorationsziel genannten Mächtigkeiten übertreffen, und die Gehalte weiterhin deutlich über denen der nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Tagebaumine liegen", sagte CEO Quentin Mai. "Wir freuen uns auf einen stetigen Strom an Bohrergebnissen im Laufe des nächsten Monats, wenn das laufende Bohrprogramm das Unternehmen einer ersten Ressource bei Tyro näherbringt."

Abbildung 1: Vorläufiger Längsschnitt durch die Zone Tyro Main mit Ergebnissen des RC-Programms von 2025, früheren Bohrergebnissen, Gräben und Level-200-Proben

Hinweise:

- Bohrlöcher GC21-13 bis GC21-16 wurden am 25. Oktober 2021 veröffentlicht (Link)

- Untertägige Schlitzprobenergebnisse wurden am 28. April 2022 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC23-23 bis GC23-28 wurden am 28. Februar 2023 veröffentlicht (Link)

- Ergebnisse der Oberflächenuntersuchungen wurden am 11. Juli 2024 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC24-30 bis GC24-31 wurden am 15. Januar 2025 veröffentlicht (Link) und am 24. Februar 2025 aktualisiert (Link)

- Bohrlöcher GC24-29, GC24-32 bis GC24-36 wurden am 23. Januar 2025 veröffentlicht (Link) und am 24. Februar 2025 aktualisiert (Link)

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC25-38 28,96 30,48 1,52 10,80 und 44,20 117,35 73,15 1,07 einschl. 44,20 80,77 36,57 1,59 einschl. 64,01 80,77 16,76 2,67 einschl. 73,15 74,68 1,53 8,61 GC25-39 80.77 155,45 74,48 0,94 einschl. 112,78 120,40 7,62 2,12 und einschl. 141,73 150,88 9,14 2,09

Anmerkungen:

- Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf das Bohrloch; die wahre Mächtigkeit entspricht etwa 60-70 % der Mächtigkeit im Bohrloch.

Abbildung 2: Planansicht der Zone Tyro Main mit Bohrlöchern, Schürfgräben und Oberflächenproben (Gold)

Zusammenfassung

Das Bohrprogramm H1 aus dem Jahr 2025 wurde entwickelt, um die notwendigen Daten für eine potenzielle erste Ressource aus der Zone Tyro Main bereitzustellen, während gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens für die Mineralisierung gesteigert wird. Zurzeit ist das Programm für 3.000 Meter geplant, kann aber bei Erfolg und verfügbaren Mitteln erweitert werden. Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus zwei Bohrlöchern (337 m). Weitere 11 Bohrlöcher wurden abgeschlossen, und die Analyseergebnisse stehen noch aus (1.800 m). Die Bohrungen dauern an.

Die erste wichtige Erkenntnis aus diesen Bohrlöchern ist, dass der zentrale Bereich der Zone Tyro Main weiterhin Mächtigkeiten zeigt, die die 30-50 m, die im zuvor angekündigten Explorationsziel angegeben wurden, übersteigen. Beide Bohrlöcher ergaben Mineralisierungsabschnitte von mehr als 70 m, wobei die wahren Mächtigkeiten 60 bis 70 % der Bohrlochlänge betrugen.

Der zweite wichtige Punkt ist, dass weiterhin Gehalte (mehr als 2 g/t Au) über bedeutsame Mächtigkeiten auftreten, die über dem Explorationsziel liegen; das Unternehmen stößt weiterhin auf mehrere Abschnitte mit mehr als 5 g/t Au.

Bohrloch GC25-38

Bohrloch GC25-38 wurde zwischen den Bohrlöchern GC23-23 und GC24-30 und rund 55 Meter unterhalb von Level 200 der Mine Tyro niedergebracht (Abbildung 3). Dieser Abschnitt zeigt, dass die goldführende Zone, die auf dem Level 200 dokumentiert wurde (12,7 m mit 2,44 g/t Au und 5,3 m mit 2,63 g/t Au) in enger Verbindung mit der in Bohrloch GC25-38 beobachteten Geologie steht. Mehrere subparallele Chalcedon-Adular-Gänge und Brekzien mit dazwischenliegendem Quarz-Stockwerk wurden durchteuft und entsprechen anderen Bohrlöchern im Gebiet. Die mineralisierte Zone liegt in verkieseltem präkambrischem Granit mit starker Chloritalteration.

Abbildung 3: Querschnitt durch Bohrloch GC25-38

Bohrloch GC25-39

Dieses Bohrloch wurde rund 50 Meter unterhalb von Bohrloch GC23-23 (44,2 m mit 2,01 g/t Au) und über 100 Meter unterhalb von Level 200 der Mine Tyro niedergebracht. Wie GC23-23 besteht die mineralisierte Zone in GC25-39 aus subparallelen Gängen und Brekzien, die mit einer Neigung von etwa 80 Grad nach Osten abfallen. Der Abschnitt hier liegt rund 130 Meter unter Oberflächenausbissen und rechtfertigt tiefergehende Exploration.

Abbildung 4: Querschnitt von Bohrloch GC25-39

Abbildung 5: Blickrichtung Norden zum historischen Tagebau bei Tyro

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger ("QP") gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Brei-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards und Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in vier aussichtsreichen Projekten im Bereich des Walker Lane Trends, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

