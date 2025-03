Der Rückversicherer zeigt trotz temporärer Kursverluste eine solide Finanzlage mit gestiegenen Quartalsgewinnen und erhöhten Dividendenprognosen für 2025.

Die Hannover Rück-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen moderaten Rückgang im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 274,50 EUR sank der Wert im Tagesverlauf um 0,7 Prozent auf 273,20 EUR. Zwischenzeitlich rutschte die Aktie sogar bis auf 272,90 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 32.147 Aktien. Trotz des aktuellen Kursrückgangs befindet sich die Hannover Rück-Aktie in einer komfortablen Position, betrachtet man die Entwicklung der vergangenen Monate. Das 52-Wochen-Hoch wurde erst kürzlich am 13. März bei 280,40 EUR erreicht, was lediglich 2,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Zum Vergleich: Das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR wurde Anfang August 2024 markiert - ein Wert, der 23,54 Prozent unter dem gegenwärtigen Kurs liegt.

Optimistische Prognosen trotz Kursschwäche

Die Dividendenaussichten für Hannover Rück-Aktionäre gestalten sich positiv. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Ausschüttung von 9,77 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,00 EUR darstellt. Auch die jüngsten Quartalszahlen sprechen für eine solide Geschäftsentwicklung des Rückversicherers. Bei der letzten Finanzkonferenz am 13. März 2025 präsentierte das Unternehmen für das abgelaufene Quartal einen Gewinn pro Aktie von 4,18 EUR - eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den 3,53 EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zudem konnte Hannover Rück den Umsatz um beachtliche 11,80 Prozent auf 7,24 Milliarden EUR steigern. Mehrere Analysten bewerten die Aktie weiterhin positiv und geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,86 EUR an. Sowohl die Deutsche Bank AG als auch Jefferies & Company Inc. haben jüngst ihre Kaufempfehlungen für den Titel bestätigt. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 21,15 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. Mai 2025 veröffentlicht.

