Die ProSiebenSat1 Media SE verzeichnete am Mittwoch erneut einen Rückgang im Börsenhandel. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 6,73 Euro, wobei das Papier zeitweise bis auf 6,70 Euro absackte. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,98 Euro, das am 19. April 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste der Kurs um knapp 19 Prozent zulegen. Gleichzeitig bietet das aktuelle Niveau jedoch einen beträchtlichen Sicherheitspuffer gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 4,50 Euro vom 2. Dezember 2024. Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 6,90 Euro an. Das Handelsvolumen belief sich im Tagesverlauf auf über 104.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse an dem Medienunternehmen widerspiegelt.

Geschäftliche Entwicklung und Zukunftsaussichten

Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal mit Stichtag 31. Dezember 2024 zeigen eine positive Entwicklung beim Ergebnis je Aktie. Mit 0,11 Euro konnte eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,26 Euro erzielt werden. Allerdings ging der Umsatz leicht um 1,48 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zurück. Für Anleger interessant: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der 2023 ausgeschütteten Dividende von 0,050 Euro darstellt. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von 0,929 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 15. Mai erwartet. Bemerkenswert ist auch die historische Entwicklung der Aktie, die 2015 noch bei über 50 Euro notierte, bevor ein massiver Kursverfall einsetzte. In jüngster Zeit sorgte jedoch die Spekulation über den möglichen Einstieg eines neuen Großaktionärs für positive Impulse. Zudem arbeitet ProSieben an neuen Programmformaten wie der Daily Soap "Cooking Academy", was das Interesse an der Aktie neu beleben könnte.

