Mit der Steyr Motors-Aktie kam es, wie es kommen musste. Der Hype-Wert, der in den vergangenen Tagen mehrere 100% Kursplus gemacht hatte, verliert am Mittwoch massiv. Doch was sollten Anleger nach dem Abverkauf tun? Und war es das jetzt mit der Steyr-Aktie? Rüstungsaktien unter Druck Am Mittwoch ist die massive Aufwärtsbewegung bei europäischen und speziell deutschen Rüstungsaktien vorerst zum Stehen gekommen. Wirkliche Nachrichten rund um die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...