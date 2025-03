Die Rheinmetall-Aktie steht am Mittwoch sehr stark unter Druck und verliert um -6%, obwohl an der Börse ein neues Mega-Kursziel für den DAX-Konzern ausgegeben wurde. Kommt jetzt die große Korrektur bei den Papieren? Kursziel 2000 € Am Mittwoch hat die Investmentbank Morgan Stanley mit einer extrem bullischen Studie zur Rheinmetall-Aktie auf sich aufmerksam gemacht. Die Experten erhöhten das Kursziel für die Papiere von zuvor 1.300 € auf 2.000 €. ...

