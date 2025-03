Frankfurter Börse reagiert mit deutlichem Wertverlust auf geplante Reduzierung der Mutares-Beteiligung an Steyr Motors trotz grundsätzlich positiver Analystenstimmen

Die Aktie des Beteiligungsunternehmens Mutares verzeichnete am Dienstag einen dramatischen Kurseinbruch an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel sank der Wert zeitweise um fast 15 Prozent auf 36,35 Euro. Besonders auffällig war das hohe Handelsvolumen mit über 152.000 gehandelten Aktien, was auf eine erhöhte Marktaktivität hindeutet. Der Absturz erfolgte nur einen Tag nachdem die Mutares-Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 49,20 Euro erreicht hatte. Der aktuelle Kursrückgang reduziert die beeindruckende Jahresperformance des Papiers, das sich seit seinem Tiefstand von 18,64 Euro im September 2024 mehr als verdoppelt hatte.

Hintergrund: Reduzierung der Steyr Motors Beteiligung

Auslöser für den Kursrückgang war die Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom Vortag, in der Mutares die geplante Reduzierung seiner Beteiligung an der Steyr Motors AG ankündigte. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, den Streubesitz zu erhöhen und die Aktionärsbasis zu diversifizieren. Mutares begründete diesen Schritt mit der Gesetzesänderung im Deutschen Bundestag zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie der starken Nachfrage nach Aktien der österreichischen Motorenfirma. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten grundsätzlich optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 42,25 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 5,82 Euro je Aktie, während die Dividende voraussichtlich stabil bei 2,00 Euro bleiben wird. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q4 2024 ist für den 29. April 2025 geplant und dürfte weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

