Führendes Unternehmen im Bereich Authentifizierung und Betrugsprävention integriert biometrische Verhaltenssignale in eine KI-gestützte Plattform

Outseer, ein anerkannter Marktführer im Bereich Authentifizierung und Betrugsprävention für digitales Banking und 3-D Secure (3DS)-Transaktionen, kündigte heute seine Behavioral Biometrics-Plattform an. Mit der plattformbasierten Verhaltensbiometrie wird eine weitere Verteidigungsebene eingeführt, die Benutzerinteraktionen kontinuierlich analysiert, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Aufbauend auf dem reichen Erbe von RSA® (ehemals RSA Fraud Risk Intelligence) hat Outseer seine Plattform erweitert, um der dynamischen Bedrohungslandschaft von heute gerecht zu werden. Während sich Betrug weiterentwickelt angetrieben durch die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, die Verbreitung persönlicher Daten im Dark Web, die wachsende Bedrohung durch Betrug und autorisierten Missbrauch sowie Fortschritte wie GenAI setzt die Multi-Signal-Risiko-Engine von Outseer, die hochentwickelte Algorithmen für maschinelles Lernen und KI nutzt, einen neuen Standard für kontinuierlichen, einheitlichen Schutz.

"Unsere Kunden sehen sich bei digitalen Bankgeschäften und 3DS-Transaktionen mit steigenden Bedrohungen durch autorisierten und unautorisierten Betrug konfrontiert und benötigen Betrugslösungen, die echte Nutzer und Transaktionen von kriminellen Aktivitäten unterscheiden können", so John Filby, CEO von Outseer. "Der Schlüssel zu unseren Innovationen von Behavioral Biometrics, Fast Identity Online (FIDO)-Authentifizierungsorchestrierung und Geldkuriermodellierung bis hin zu GenAI-basierten adaptiven Interventionen liegt in der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dank dieser Innovationen und der plattformspezifischen Komponenten können wir Betrugsfälle jeglicher Natur und regulatorische Anforderungen mit überragender Genauigkeit, Skalierbarkeit und Einsatzfähigkeit angehen."

Die neue, erstklassige Behavioral Biometrics-Funktion von Outseer bietet eine verbesserte Authentifizierung in Verbindung mit einer fortschrittlichen Erkennung von kriminellen Mustern und gewährleistet so die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine verbesserte Betrugserkennung bei schwer zu erkennenden Betrugstechniken. Durch die Korrelation von verhaltensbiometrischen Erkenntnissen mit anderen kontextbezogenen Betrugssignalen bietet die Outseer-Plattform eine überlegene Betrugserkennung, während sie Reibungsverluste für legitime Nutzer minimiert mehr Signal und weniger Rauschen. Outseer hat dies entwickelt und in seine einheitliche Betrugsplattform integriert, um eine nahtlose Aktivierung zu gewährleisten, ohne zusätzliche Integration, Anbieter-Compliance und vertragliche Komplexität wie bei Punktlösungen von Drittanbietern.

"Eine tiefgründige Verteidigung bleibt der Goldstandard im Kampf gegen Betrug, und unser plattformbasierter Ansatz ist die einzige Möglichkeit, dies in großem Umfang zu erreichen", fügte Dr. Yogesh Patel, CTO und Chief Data Scientist bei Outseer, hinzu. "Unsere KI-gestützte Plattform erfasst das gesamte Spektrum an kritischen Betrugssignalen, einschließlich Ereignisdaten, Geräte-IDs, Geo-IP, Konsortialdaten und jetzt auch Behavioral Biometrics. Unser Engagement für plattformspezifische, kundenorientierte Lösungen verändert die Art und Weise, wie Betrug erkannt wird, während wir unsere Mission erfüllen, die Welt sicherer zu machen."

Outseer ist ein führendes Unternehmen im Bereich Authentifizierung und Betrugsprävention und bietet eine tiefgründige Verteidigung dank einer einzigartig umfassenden Plattform, die digitale Bankgeschäfte und 3DS-Transaktionen schützt. Mit unserer reichen RSA®-Erfahrung und unermüdlichen Innovationsarbeit integriert die KI-gestützte Plattform von Outseer ein Spektrum kritischer Betrugssignale wie Ereignisdaten, Geräte-IDs, Geo-IP, Behavioral Biometrics und Konsortialdaten. Tausende von Kunden in über 50 Ländern, darunter Hunderte der weltweit größten Finanzinstitute, vertrauen auf die Lösungen von Outseer, die jährlich mehr als 450 Millionen Konten, 100 Milliarden Transaktionen und 5 Billionen US-Dollar schützen.

