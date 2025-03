Atlanta, 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -Open-E kündigte die Veröffentlichung der Open-E JovianDSS Up31 Proxmox VE Integration anOpen-E, ein führender Anbieter von Datenspeicherungssoftware, gibt die nahtlose Integration von Open-E JovianDSS mit Proxmox VE, einer leistungsstarken Open-Source-Virtualisierungsplattform, bekannt. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, virtuelle Maschinen (VMs), softwaredefinierten Speicher und Netzwerke mit maximaler Flexibilität und Effizienz zu verwalten und gleichzeitig Datenschutz auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.Hypervisor-Unabhängigkeit für maximale FlexibilitätOpen-E JovianDSS ist eine ZFS- und Linux-basierte Datenspeicherlösung, die mit mehreren Hypervisoren kompatibel ist, darunter VMware, Microsoft Hyper-V und jetzt auch Proxmox VE. Dieser hypervisorunabhängige Ansatz verhindert eine Abhängigkeit von einem Anbieter und reduziert Störungen, die durch Änderungen der Richtlinien von Hypervisor-Anbietern verursacht werden. So können Unternehmen die beste Virtualisierungsplattform für ihre Bedürfnisse wählen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen."Die Integration mit Proxmox VE passt perfekt zu unserer Mission, Unternehmen anpassungsfähige und kosteneffiziente Datenspeicherlösungen anzubieten. Durch unsere Hypervisor-Unabhängigkeit können Unternehmen die Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur behalten und gleichzeitig von nahtloser Datensicherung, hoher Verfügbarkeit und optimierter Leistung profitieren", sagt Krzysztof Franek, Geschäftsführer von Open-E.Eine einheitliche, skalierbare und kosteneffiziente LösungDie Integration von Open-E JovianDSS mit Proxmox VE ermöglicht eine optimierte Verwaltung, reduziert die IT-Komplexität und gewährleistet eine optimale Ressourcennutzung. Unternehmen können Folgendes nutzen:- Robuste Datenspeicherung: Ein zuverlässiges und skalierbares Backend zur Unterstützung von Proxmox VE-Umgebungen.- Optimierte Leistung: Hohe IOPS und hoher Durchsatz für anspruchsvolle virtualisierte Workloads.- Vollständige Datenwiederherstellung: On- und Offsite-Datensicherung mit Snapshots, Aufbewahrungsplänen und flexiblen Wiederherstellungsoptionen zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität.- Hohe Verfügbarkeit: Eliminierung von single point of failures für einen unterbrechungsfreien Betrieb.- Automatisierte Backups: Effiziente Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse, einschließlich der Wiederherstellung einzelner VMs oder des gesamten Systems.Eine zukunftssichere DatenspeicherlösungDurch die Integration von Open-E JovianDSS mit Proxmox VE erhalten Unternehmen Zugang zu einer leistungsstarken Kombination aus softwaredefiniertem Speicher und Virtualisierung, die für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit optimiert ist. Mit fortschrittlicher Netzwerkflexibilität und optimaler Hardwarenutzung erfüllt diese Lösung die wachsenden Anforderungen moderner IT-Umgebungen.Jetzt startenUm mehr über die Integration von Open-E JovianDSS mit Proxmox VE zu erfahren, besuchen Sie unsere Website und rufen Sie den Integrationsleitfaden auf: https://www.open-e.com/r/yy4c/Informationen zu Open-EOpen-E ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Datenspeichersoftware und bekannt dafür, robuste und zuverlässige Lösungen zur Optimierung von IT-Infrastrukturen bereitzustellen. Open-E JovianDSS ist eine preisgekrönte Software-definierte Speicherlösung, die Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau gewährleistet.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2588722/5215417/OPEN_E_Logo.jpgPressekontakt:Pawel Brze\u017cekOpen-E, Inc.Büro: +49 (89) 800-777-18E-Mail: pawel.brzezek@open-e.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/open-e-joviandss-lasst-sich-jetzt-nahtlos-mit-proxmox-ve-fur-flexible-virtualisierung-integrieren-302404743.htmlOriginal-Content von: Open-E, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090486/100929740