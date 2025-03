Der Hersteller AVM bringt mit der Fritzbox 4690 ein neues High-End-Modell auf den Markt. Neben Schnelligkeit punktet es auch mit zahlreichen Anschlüssen. Die Vorzüge haben aber auch ihren Preis. Die neue Fritzbox 4690 sein soll da neue Topmodell der 4er-Reihe soll . So schreibt es Hersteller AVM in einer Pressemeldung. Schon auf der IFA 2024 hatte das Unternehmen den Router präsentiert. Erst jetzt geht er in den Verkauf. 319 Euro kostet das Gerät. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...