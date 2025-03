Das französische Startup Beyond Aero hat sein Wasserstoff-elektrisches Leichtflugzeug verbessert, treibt die Zertifizierung voran und hat sich die Unterstützung von führenden Köpfen aus der Branche gesichert. Seit der Vorstellung des ursprünglichen Konzepts in Le Bourget im Juni 2023 hat Beyond Aero zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um die Zertifizierung und Kommerzialisierung zu beschleunigen. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2030 den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...