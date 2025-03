Neue Handelswoche, nächste Zulassung: Der positive Newsflow bei Telix Pharmaceuticals reißt einfach nicht ab. In dieser Woche konnten die Australier die Vertriebsgenehmigung für den Kassenschlager Illuccix in Brasilien unter Dach und Fach bringen. Indes richtet sich der Fokus mehr und mehr auf drei richtungsweisende Zulassungsentscheidungen, die in den kommenden Monaten in den USA zu erwarten sind.Doch zunächst ein Blick auf die Entwicklungen in Brasilien: Mit Illuccix ist das erste radiopharmazeutische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...