In der Türkei kommt es am heutigen Mittwoch an den Finanzmärkten zu massiven Turbulenzen. Der Haftbefehl gegen einen wichtigen Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdogan lässt die Aktienkurse an der Börse in Istanbul einbrechen, auch die Anleihekurse gehen auf Talfahrt. Die Landeswährung Lira sackt zum US-Dollar zwischenzeitlich um fast zehn Prozent ab. Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu, ein starker Widersacher von Erdogan, sorgt bei internationalen Investoren am Mittwoch ...

