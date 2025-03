© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

Neue Technologien und das Support-Ende von Windows 10 könnten den Markt antreiben, während Dell auf KI-PCs und sein Servergeschäft setzt.Der PC-Markt steht möglicherweise vor einem neuen Aufschwung: Dell Technologies-CEO Michael Dell zeigte sich in einem Interview mit CNBC überzeugt, dass der sogenannte "PC-Refresh-Zyklus" begonnen hat. "Es ist mittlerweile unübersehbar, dass der Erneuerungszyklus beginnt", sagte Dell. "Es gibt eine riesige installierte Basis, und wir sehen jetzt definitiv, dass sich diese zu erneuern beginnt - insbesondere mit all den neuen Möglichkeiten, die KI-PCs mit sich bringen." Windows 10-Ende treibt Nachfrage an Ein entscheidender Faktor für die bevorstehende Welle …