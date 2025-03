Hamburg (ots) -Unser Alltag wird zunehmend herausfordernder - zwischen Schule, Beruf, Haushalt und Alltagsverpflichtungen bleibt oft wenig Zeit für gemeinsame Erlebnisse oder zum Durchatmen. Aber gerade in den aktuellen Zeiten, sind es kleine Abenteuer im Alltag, die den Unterschied machen.Familien wünschen sich mehr (Mikro)Abenteuer im AlltagEine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von iglo zeigt, dass Eltern in Deutschland sich mehr kleine Abenteuer im Alltag wünschen (85%), um Abwechslung in den Alltag zu bringen und hektische Routinen aufzulockern. Vor allem erhoffen sie sich mehr Spaß mit der Familie (71%). Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse sind für viele Eltern von großer Bedeutung, da sie nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch wertvolle Erinnerungen schaffen (66%), die sie und ihre Kinder ein Leben lang begleiten. Darüber hinaus glauben 57% der Befragten, dass solche Aktivitäten die Entwicklung ihrer Kinder fördern und die Familie näher zusammenbringen.Kindheitspädagogin Jennifer Turbanska von @kompetente_kinder betont: "Kleine Abenteuer sind wunderbare Gelegenheiten, um mit unseren kompetenten Kindern in Verbindung zu kommen. Sie stärken nicht nur die Bindung zwischen Eltern und Kindern, sondern fördern auch die Kreativität und Selbstständigkeit der Kleinen."Hürden im AlltagTrotz des großen Wunsches nach Abenteuern im Familienalltag, stehen viele Eltern vor Herausforderungen, die es ihnen schwer machen dies im Alltag umzusetzen. 59% der Befragten nannten den Mangel an Zeit als Grund, warum sie nicht häufiger kleine Abenteuer einbauen können. Weiteren 30% der Eltern fehlt es an Ideen und Inspiration. Zudem bemängeln 34% das Fehlen von Angeboten in der Nähe ihres Wohnorts. Diese realen Hürden zeigen, dass es nicht nur den Wunsch nach mehr Abenteuern gibt, sondern auch konkrete Herausforderungen, die es zu überwinden gilt.Jennifer Turbanska ergänzt: "Um kleine Abenteuer in den Alltag zu integrieren, empfehle ich, die Kinder mit einzubeziehen. Bei uns gibt es beispielsweise den "Bestimmertag", an dem die Kinder entscheiden dürfen, was wir unternehmen. Weitere Ideen für kleine Abenteuer sind kurze Nachtwanderungen mit einer Laterne oder ein Picknick in einer selbstgebauten Höhle mit allen Kuscheltieren. Gemeinsame Erlebnisse schaffen wertvolle Erinnerungen, die ein Leben lang halten und stärken gleichzeitig die emotionale Bindung und Vertrauen in die Eltern."Käpt'n iglo bringt Abenteuer und Inspiration nach HauseAls Familienmarke kennt iglo die Herausforderungen im Alltag von Familien. Mit leckeren Glücklichmacher-Fischstäbchen unterstützt iglo nicht nur bei kulinarischen Abenteuern im Alltag. Rechtzeitig zum 40-jährigen Jubiläum von Käpt'n iglo bietet die Marke Eltern in einer groß angelegten Kampagne rund um die maritime Abenteuerwelt des Kult-Kapitäns auch konkrete Inspirationen und Ideen für den gemeinsamen Familienalltag. Auf der iglo Webseite gibt es zahlreiche leichte und kreative Inspirationen für Familien, die für gemeinsame Erlebnisse sorgen.Eine limitierte Käpt'n iglo Playmobil-Figur, gibt es solange der Vorrat reicht in ausgewählten Märkten beim Kauf von drei Packungen iglo Fischstäbchen dazu. Diese Figur ist nicht nur ein tolles Spielzeug für Kinder, sondern auch ein Anreiz für Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern in die Abenteuerwelt von Käpt'n iglo einzutauchen. Zusätzlich gibt es spezielle Aktionspackungen mit illustrierten Abenteuerelementen und Kinderspielen auf der Rückseite. Sie bieten weitere Möglichkeiten, den Alltag spielerisch zu gestalten und für Abwechslung zu sorgen.Inspiration, Rezepte und mehr Informationen gibt es hier: https://www.iglo.de/auf-ins-abenteuer (https://urldefense.com/v3/__https:/linkprotect.cudasvc.com/url?a=https*3a*2f*2fwww.iglo.de*2fauf-ins-abenteuer&c=E,1,o9ei5_kA5W94Y413bNt0zs_aOxO0yGFchqY9d8SrFD56sRihwFE9WATWSjCFk2DnD51i8N4yU1ZI1hjcxwCgUhLAOcJbngDmBzQCIwAZWfzhuOxnSFW1CNkq1Umn&typo=1&ancr_add=1__;JSUlJQ!!N96JrnIq8IfO5w!hyC5YmV3WP7Zchv0Vh_IlokXGAj8TuZ9Y74PumXOyi0Y-O8KqN2Cp42LaDjYauzkxBmYRJszi2LqqEsw-B7bQw$)Informationen zur BefragungsmethodeDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 17. bis 20.02.2025 insgesamt 1047 Eltern befragt. Die Erhebung wurde quotiert und die Ergebnisse gewichtet. Die Befragten setzen sich repräsentativ nach der Anzahl der Kinder im Haushalt sowie Region zusammen.Pressekontakt:iglo DeutschlandMarlene MunschOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249 334marlene.munsch@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5994307