Mladá Boleslav (ots) -› Britisch-schwedisches Duo Gus Greensmith/Jonas Andersson reist als WRC2-Vorjahressieger zum härtesten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft› Auch ihre Škoda Stallgefährten Fabrizio Zaldivar aus Paraguay und sein argentinischer Beifahrer Marcelo Der Ohannesian peilen einen WRC2-Podestplatz an› Lokale Škoda Crews wollen ihr Können im Kampf mit den starken Stammfahrern der WRC2-Kategorie unter Beweis stellenDie Safari-Rallye Kenia (19. bis 23. März 2025) ist der härteste und mit rund 385 Wertungsprüfungs-Kilometern auch der längste Lauf zur diesjährigen FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Auf der Starterliste stehen neun Škoda Besatzungen, angeführt von WRC2-Vorjahressieger Gus Greensmith aus dem Vereinigten Königreich mit seinem schwedischen Beifahrer Jonas Andersson.Vor einem Jahr erwiesen sie sich auf den Schotterstrecken rund um den Naivashasee als unschlagbar: Der Brite Gus Greensmith und sein schwedischer Beifahrer Jonas Andersson führten die WRC2-Wertung vom Start bis ins Ziel der Safari-Rallye Kenia an. "Für mich war es etwas ganz Besonderes, meinen ersten WRC2-Sieg in Kenia zu erringen", erinnert sich Greensmith. "Zwei Dinge lassen mich zuversichtlich in die jetzige Ausgabe starten: Der Škoda Fabia RS Rally2 gehört zu den schnellsten WRC2-Fahrzeugen und er hat seine Zuverlässigkeit auf den extrem rauen Pisten in Ostafrika bereits bewiesen." 2024 standen gleich drei Škoda Fabia RS Rally2-Besatzungen auf dem WRC2-Podium der Safari-Rallye Kenia.Für den Paraguayaner Fabrizio Zaldivar und seinen mit italienischer Lizenz startenden Beifahrer Marcelo Der Ohannesian aus Argentinien könnte es keinen größeren Kontrast geben: Vor gerade mal einem Monat fuhren sie bei strengen Minusgraden auf Eis und Schnee bei der Rallye Schweden auf WRC2-Rang sechs - am kommenden Wochenende jagen sie ihren Škoda Fabia RS Rally2 durch die afrikanische Steppe über ruppige Schotterstrecken, die zwischen steiniger, schlammiger und sandiger Fahrbahnoberfläche wechseln. Als große Fans des einzigen WM-Laufs auf afrikanischem Boden bestreitet die polnische Škoda Besatzung Daniel Chwist/Kamil Heller die Safari-Rallye Kenia bereits zum vierten Mal. Auch die meisten der lokalen Rallye-Größen vertrauen beim WM-Lauf in ihrem Heimatland auf einen Škoda Fabia: Mit Karan Patel/Tauseef Khan, Jeremiah Wahome/Victor Okundi, Aakif Virani/Zahir Shah und Samman Singh Vohra mit dem britischen Beifahrer Drew Sturrock starten vier kenianische Piloten mit dem tschechischen Allradler. Insgesamt setzen beim dritten WM-Lauf neun Crews in der WRC2 auf einen Škoda.Genau wie im Vorjahr dürfte die Safari-Rallye Kenia wieder ganz besondere Herausforderungen bereithalten. Zum zweiten Mal in Folge findet der traditionsreiche WM-Lauf an seinem ursprünglichen Termin zum Frühjahrsbeginn statt. Zu dieser Jahreszeit ist das Wetter besonders unberechenbar, nicht selten verwandeln plötzliche Wolkenbrüche die Strecken in wahre Schlammbäder. Das Reglement erlaubt es daher, die Fahrzeuge mit 'Schnorcheln' auszurüsten, damit sich der Motor auch bei tiefen Wasserdurchfahrten mit Luft versorgen kann.Die Safari-Rallye Kenia, dritter Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025, besteht aus 21 Wertungsprüfungen über insgesamt 384,86 Kilometer. Den Auftakt macht eine kurze Zuschauerprüfung außerhalb der Hauptstadt Nairobi am Donnerstag, 20. März. Der folgende Freitag, 21. März, bildet mit acht Wertungsprüfungen über zusammen 159,06 Kilometer die längste Etappe. Am Samstag, 22. März, absolvieren die Crews insgesamt 147,02 gezeitete Kilometer. Die Siegerehrung am Sonntag, 23. März, beginnt unmittelbar nach Abschluss der legendären Wertungsprüfung 'Hell's Gate' gegen 15:30 Uhr Ortszeit.Wussten Sie, dass ...... 2024 sechs Škoda Crews in die Top-Ten der WRC2-Wertung der Safari-Rallye Kenia kamen? Das Siegerpodest war komplett in Škoda Hand, angeführt von den WRC2-Gewinnern Gus Greensmith/Jonas Andersson.... 2001 das deutsche Duo Armin Schwarz/Manfred Hiemer bei dem afrikanischen WM-Lauf in einem Škoda Octavia WRC Evo2 des Werksteams auf Gesamtrang drei fuhr?... die Safari-Rallye Kenia schon in der ersten WM-Saison 1973 zu den Schauplätzen zählte und nach einer 19-jährigen Pause 2021 in den WM-Kalender zurückkehrte?Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach zwei von 14 Rallyes)1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 Punkte2. Oliver Solberg (SWE), Toyota, 25 Punkte3. Roope Korhonen (FIN), Toyota, 17 Punkte4. Eric Camilli (FRA), Hyundai, 17 Punkte5. Léo Rossel (FRA), Citroën, 15 Punkte6. Mikko Heikkilä (FIN), Škoda, 15 PunkteFIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025Rallye Monte Carlo, 22. - 26. JanuarRallye Schweden, 13. - 16. FebruarSafari-Rallye Kenia, 20. - 23. MärzRallye Kanarische Inseln (ESP), 24. - 27. AprilRallye Portugal, 15. - 18. MaiRallye Italien Sardinien, 5. - 8. Akropolis-Rallye Griechenland, 26. - 29. JuniRallye Estland, 17. - 20. JuliRallye Finnland, 31. Juli - 3. AugustRallye Paraguay, 28. - 31. AugustRallye Chile Bio Bío, 11. - 14. SeptemberRallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. - 19. OktoberRallye Japan, 6. - 9. NovemberRallye Saudi-Arabien, 27. - 30. November