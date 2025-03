© Foto: DALL*E

Super Micro Computer erobert die Spitzenposition als meistgeshortete S&P-500-Aktie zurück.Im Februar sicherte sich Super Micro Computer erneut den ersten Platz als Aktie mit dem höchsten Short-Interest im S&P 500 gemessen am frei verfügbaren Streubesitz und verdrängte damit Enphase Energy auf den zweiten Rang, so eine Analyse von Seeking Alpha. Super Micro: Short-Positionen steigen, Kursanstieg nach Finanzbericht nur von kurzer Dauer Zum 28. Februar waren 21,34 Prozent der ausstehenden Super Micro-Aktien leerverkauft, verglichen mit 15,65 Prozent Ende Januar. Das Short-Interest des Herstellers von KI-Servern stieg auf 102,96 Millionen Aktien, was einem Zuwachs von 12,3 Prozent gegenüber …