Mit einem Plus von knapp zwei Prozent zählt die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) am Mittwoch zu den klaren Outperformern im MDAX. Unterstützung erhält das Papier der Online-Apotheke einmal mehr von einem bullishen Analystenkommentar nach der Zahlenvorlage in der vergangenen Handelswoche.So hat die Investmentbank Stifel das Bewertungsmodell überarbeitet und den fairen Wert für den MDAX-Wert von 183,00 Euro auf nun 190,00 Euro angehoben, die Einstufung lautet weiterhin "Buy". ...

