Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) hat das dritte Jahr in Folge einen Nettoverlust verzeichnet. Dennoch lag das bereinigte EBITDA am oberen Ende der Prognose, und der Konzern gibt sich für die kommenden Jahre optimistisch. Die Aktie notiert aktuell bei 25,22 EUR - ein Zeichen der Stabilisierung oder nur eine kurze Atempause?Wann kehrt der Immobilienriese zurück in die Spur? Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) bleibt im Fokus der Investoren. Der ...

