FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Traton hat sich am Mittwoch eine Platzierung des Mutterkonzerns Volkswagen (VW) negativ bemerkbar gemacht. Der Kurs des Nutzfahrzeugbauers sackte um 5,5 Prozent auf 33,65 Euro ab. Damit hielt er sich aber über dem Preis, zu dem die Anteile von VW verkauft wurden. Nach VW-Angaben hatte dieser bei 32,75 Euro gelegen. Am Vortag war der Xetra-Handel bei 35,60 Euro beendet worden.

Der Volkswagen-Konzern nutzte den zuletzt guten Kursverlauf, um mit einem kleineren Aktienpaket Kasse zu machen. Die seit 2019 separat notierten Traton-Anteile hatten erst vor wenigen Tagen mit 38,45 Euro ein Rekordhoch verbucht. Durch den Verkauf der Anteile im Wert von 360 Millionen Euro reduzierte sich der VW-Anteil geringfügig auf 87,5 Prozent. Ein Händler erinnerte daran, dass die Wolfsburger den Anteil perspektivisch auf etwa 75 Prozent reduzieren wollten.

Laut einem Börsianer ist dies die erste Platzierung von Traton-Aktien durch VW seit dem Börsengang des Lkw-Konzerns im Jahr 2019 - und ein "erster Schritt, um Tratons Liquiditätsproblem anzugehen". Analyst Hemal Bhundia von der UBS sprach von einem positiven, wenn auch kleinen Schritt, um dem Problem von Traton mit dem nur sehr kleinen Streubesitz zu begegnen.

Der Börsianer sieht in der Platzierung ein Signal, dass endlich hier etwas getan wird. Bislang werde am Markt nämlich ein gewisser Liquiditätsabschlag in der Traton-Aktie berücksichtigt, erwähnte der Börsianer. Allerdings sei die nun erfolge Platzierung nicht umfangreich genug, um daran groß etwas zu ändern.

Die VW-Aktien zählten derweil am Mittwoch im nachgebenden Dax auch zu den Verlierern, genauso wie die Titel des Traton-Konkurrenten Daimler Truck, die 2,8 Prozent verloren. Aktien aus dem Autosektor liefen zur Wochenmitte generell schwach. Der europäische Sektorindex war mit einem Abschlag von einem Prozent das Schlusslicht in der Branchenwertung./tih/men/stk