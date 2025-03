Nach einem kurzen Rücksetzer am Dienstag zeigen die Kryptomärkte am Mittwoch wieder zaghafte Lebenszeichen. Bitcoin und Co legen leicht zu, doch alle Augen sind auf die US-Notenbank Fed gerichtet. Deren Zinsentscheidung könnte den Krypto-Sektor am heutigen Mittwochabend in die eine oder andere Richtung katapultieren. Vor allem ein Thema steht im Mittelpunkt: Das Ende der straffen Geldpolitik.Experten gehen davon aus, dass die Fed die Leitzinsen unverändert im Bereich von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen ...

